Inovação ambiental: as tecnologias que transformaram a forma como a Vale opera no ES

De sensores em tempo real a supressores feitos com plástico reciclado, a empresa concluiu um ciclo de investimento ambiental e alcançou 93% de redução nas emissões de poeira na Unidade Tubarão, em Vitória

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:40

A Vale investiu cerca de R$ 5 bilhões em ações ambientais, alcançando 93% de redução nas emissões de poeira desde 2010. Crédito: Gustavo Domingos

Quem mora próximo à Vale, em Vitória, talvez tenha sentido mudanças no ar e na paisagem. Isso porque, graças ao Plano Diretor Ambiental (PDA), que reúne uma série de iniciativas para tornar a operação da empresa cada vez mais sustentável, a Vale alcançou uma redução de 93% nas emissões de poeira na Unidade Tubarão, em comparação com 2010. No total, foram investidos cerca de R$ 5 bilhões.

De acordo com Leidiane Frade, gerente de Meio Ambiente da Vale, o plano nasceu com os objetivos de reduzir a emissão de poeira e melhorar a gestão da água na unidade de Tubarão, reunindo diferentes ações ambientais em uma única estratégia.

O resultado disso vai além dos muros da empresa e transforma também a rotina dos bairros ao redor. As barreiras de vento, com até 30 metros de altura, por exemplo, impedem que as partículas se espalhem. Já os transportadores de minério, agora totalmente fechados, somam 21 quilômetros de extensão e ajudam a reduzir a dispersão de poeira.

Além disso, a unidade conta com 53 pontos de monitoramento da qualidade do ar dentro da empresa, conectados a um Centro de Controle Ambiental que funciona 24 horas por dia. “O monitoramento constante nos permite agir rapidamente. É um trabalho preventivo, que dá resultado”, conta Leidiane.

Leidiane Frade, gerente de Meio Ambiente da Vale. Crédito: Gustavo Domingos

Uma das iniciativas é resultado de uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Juntas, a empresa e a instituição de ensino desenvolveram um supressor sustentável feito com plástico PET reciclado, o mesmo material de garrafas plásticas.

A ferramenta funciona como uma espécie de “capa protetora” sobre as pilhas de minério, evitando que a poeira se espalhe. Além de biodegradável e não tóxico, o produto é uma inovação criada no Estado, com tecnologia capixaba.

“Nós procuramos as melhores soluções disponíveis, mas também queríamos valorizar o que é feito na nossa região. Essa parceria com a UFES é um exemplo disso”, destaca Leidiane.

Um compromisso contínuo

A Vale também concluiu o Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado com o poder público, que previa 48 metas, todas vistoriadas e certificadas.

“Nós tivemos vistorias para certificar cada uma das metas. E nós desenhamos muitas delas até sem saber qual tecnologia iríamos aplicar. Só sabíamos que tínhamos que atender aqueles quesitos”, ressalta Leidiane.

Com essa etapa concluída, a empresa encerra um ciclo, mas o trabalho continua. “O compromisso com o meio ambiente é permanente. Estamos sempre buscando formas de evoluir e seguir alinhados às expectativas da comunidade”, finaliza.

Tecnologia aplicada na Vale dentro das ações do Plano Diretor Ambiental da empresa. Crédito: Vale/Divulgação

Tecnologia aplicada na Vale dentro das ações do Plano Diretor Ambiental da empresa. Crédito: Vale/Divulgação

Tecnologia aplicada na Vale dentro das ações do Plano Diretor Ambiental da empresa. Crédito: Vale/Divulgação

Para conferir mais informações e assistir a vídeos que explicam mais sobre essas ações, basta acessar o site da Vale.

Gustavo Domingos, Larissa Fontes e Mayhan Araujo são alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo de marca teve a orientação e edição de Mariana Gotardo, editora de conteúdo do curso, e Vinicius Viana, editor-adjunto do Estúdio Gazeta.

