Os caminhos e desafios para superar a violência escolar

A violência no ambiente escolar tem uma grande capacidade de promover o choque e o horror. Ao vermos crianças e adolescentes buscando soluções para seus dilemas de forma tão grave, há uma sensação de termos falhado como sociedade. Recentemente, a cidade de Vitória protagonizou um desses episódios: um adolescente de 13 anos esfaqueou um outro estudante da mesma idade.

Embora estudassem no mesmo colégio, eles não se conheciam. O adolescente que praticou a agressão, recém-chegado ao estado, relatou estar emocionalmente abalado. Essas informações são relevantes, pois estar atento à saúde mental dos alunos pode contribuir para uma prevenção mais eficaz desse tipo de caso que, por vezes, costuma ser o desaguar de um acúmulo de sofrimentos diários e silenciados.

O Brasil viveu um agravamento de ataques extremistas a escolas a partir de 2013, o que chocou o país com casos trágicos de ataques armados, porém o maior desafio reside nas violências cotidianas. O bullying, o cyberbullying e os conflitos interpessoais são os fatores que mais afetam o clima escolar no dia a dia.

Sala de aula Crédito: Getty Images

Os constantes conflitos podem escalonar para casos como o que ocorreu na capital do Espírito Santo ou em episódios mais extremos, porém é possível intervir nesse cenário. Ao analisar caminhos para enfrentar esse problema, o Instituto Sou da Paz, publicou o Panorama de Iniciativas de Prevenção à Violência Escolar. O material mapeou 67 iniciativas, vigentes em 2023 em todo o país, indicando boas práticas e lacunas para superar esse desafio de forma integrada e que envolva diferentes políticas públicas.

Os exemplos colhidos pelo mapeamento mostram que há soluções em curso, que somam parcerias e recursos para as escolas lidarem com demandas que vão além do ensino programático. No Ceará, o Ministério Público desenvolve o “Previne - Violência nas escolas, não!”, programa que fomenta comissões de proteção escolar, com intervenção em casos suspeitos ou de violência constatada em escolas estaduais, municipais e particulares.

No Amazonas, o Nise (Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar) articula inteligência policial com a atenção psicossocial, atuando preventivamente sem presença policial ostensiva. Na Paraíba, o Núcleo de Mediação de Conflito Escolar envolve profissionais da educação, Conselho Tutelar, sociedade civil organizada, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Ministério Público para desenvolvimento de iniciativas de redução da violência e promoção de uma cultura de paz, tendo a atuação dos próprios estudantes como mediadores de conflitos.

No Espírito Santo, destacam-se três projetos com metodologias e tipos de atuação distintos, que buscam prevenir à violência escolar. O programa Educar Para a Paz, por exemplo, criado em 2024, pautado na convivência democrática e intersetorialidade, busca assegurar espaços de diálogo sobre valores e direitos humanos nas escolas. E se divide em quatro eixos estratégicos: educar com valores e direitos; gestão de conflitos; vivências e convivências; e ecoformação.

O ataque em Vitória desnuda alguns desafios da prevenção à violência escolar: mesmo com ações robustas, escolas e famílias precisam trabalhar em conjunto para identificar manifestações de sofrimento psicológico dos estudantes e, assim, encaminhar o aluno para a rede de proteção. Porém, nem sempre equipes de educação e familiares sobrecarregados conseguem perceber todas as nuances de comportamentos de crianças e adolescentes antes que o conflito transborde.

Portanto, é necessário compreender que a segurança escolar não é demanda exclusiva da polícia, ela exige o envolvimento das políticas públicas integradas e da comunidade escolar, que inclui seus profissionais, famílias e as próprias crianças e adolescentes. A resposta está na discussão ativa sobre as violências existentes, na formação para sua prevenção ou para sua detecção precoce e na inteligência da intervenção.