A influência do Rio de Janeiro na cultura, culinária e música em Mimoso do Sul

O estilo musical da cidade também é influenciado pelo Rio de Janeiro. Anteriormente era presente a bossa nova com cantores da época e a Jovem Guarda. Mais recente está presente o samba, pagode e MPB.





“O Rio de Janeiro está muito próximo dos capixabas, sabendo que a divisa está logo ali, os ritmos se misturam. Grupos de Pagode recebem grande influência, como também músicas de barzinho”, ressalta Renato.





Além disso, os moradores de Mimoso do Sul costumam visitar o Rio de Janeiro tanto para turistar quanto em momentos de encontros familiares.





Renato conta que gosta da mistura cultural entre os dois estados. “O carioca é comunicativo, alegre e extremamente brincalhão, e os capixabas também são, isso é a fórmula de uma grande amizade”, afirma.





Mimoso do Sul foi a primeira cidade do estado do Espírito Santo a receber os trilhos do progresso. Eles atravessaram as águas do Rio Itabapoana (divisa) vindo do Rio de Janeiro e chegando à Ponte do Itabapoana (ES) em 1895. Além disso, a cidade conta com uma estátua do Cristo Redentor, inspirada no famoso monumento do Rio de Janeiro.