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A cultura da divisa

A influência do Rio de Janeiro na cultura, culinária e música em Mimoso do Sul

Churrasco, feijoada, pagode e gírias aproximam Mimoso do Sul da cultura do Rio de Janeiro
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 09:00

Mimoso do Sul
 A proximidade entre as duas cidades possui influência nas gírias, na culinária e principalmente no estilo musical da população mimosense Arte A Gazeta

A série “A Cultura da Divisa” chega ao fim, com a fronteira entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, mostrando a influência da cidade Mimoso do Sul (ES) que faz divisa com o município Campos de Goytacazes (RJ). A proximidade entre as duas cidades possui influência nas gírias, na culinária e principalmente no estilo musical da população mimosense. 


O morador Renato Pires Mofati, que é nascido e criado em Mimoso do Sul, conta que por causa dos estados serem vizinhos existe uma semelhança nas gírias como “Papo Firme”, “Guria”, “Tô de boa”, “Bacana”, “Mina”, “Brother” e “Mano”.

Gastronomia

Na culinária, também há uma influência carioca. O tradicional churrasco que foi e é marcante nas lajes das casas cariocas também está presente em Mimoso do Sul. Além disso, a feijoada e o “cafezinho” carioca foram marcantes nos anos 60 e 70. 


“A receita do café carioca era: uma xícara média extremamente aquecida com café muito forte e sem açúcar, e vinha acompanhado de outra xícara média de água aquecida para fazer a mistura. O açúcar refinado era opcional. Era servido em bares e restaurantes de alto padrão”, destaca Renato.


O croquete e o bolinho de bacalhau, tradicionais em bairros cariocas, também fazem parte da gastronomia de Mimoso do Sul. Entre os petiscos presentes nos botecos cariocas estão ainda a mandioquinha, a linguiça calabresa e os queijos picados. A peixada carioca também merece destaque, assim como o tradicional chuvisco, doce feito à base de gema de ovo.

Feijoada e Churrasco também estão presente em Mimoso do Sul, por influência carioca
Feijoada e Churrasco também estão presente em Mimoso do Sul, por influência carioca Shutterstock
Música, lazer e história

O estilo musical da cidade também é influenciado pelo Rio de Janeiro. Anteriormente era presente a bossa nova com cantores da época e a Jovem Guarda. Mais recente está presente o samba, pagode e MPB.


“O Rio de Janeiro está muito próximo dos capixabas, sabendo que a divisa está logo ali, os ritmos se misturam. Grupos de Pagode recebem grande influência, como também músicas de barzinho”, ressalta Renato.


Além disso, os moradores de Mimoso do Sul costumam visitar o Rio de Janeiro tanto para turistar quanto em momentos de encontros familiares. 


Renato conta que gosta da mistura cultural entre os dois estados. “O carioca é comunicativo, alegre e extremamente brincalhão, e os capixabas também são, isso é a fórmula de uma grande amizade”, afirma. 


Mimoso do Sul foi a primeira cidade do estado do Espírito Santo a receber os trilhos do progresso. Eles atravessaram as águas do Rio Itabapoana (divisa) vindo do Rio de Janeiro e chegando à Ponte do Itabapoana (ES) em 1895. Além disso, a cidade conta com uma estátua do Cristo Redentor, inspirada no famoso monumento do Rio de Janeiro.

Cristo Redentor de Mimoso do Sul
Cristo Redentor de Mimoso do Sul Gabibub

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