A Cultura da Divisa: como Minas Gerais influencia a cultura e a gastronomia de Baixo Guandu

O segundo episódio da série “A Cultura da Divisa” vai até a fronteira entre Espírito Santo e Minas Gerais para mostrar a relação entre Baixo Guandu (ES) e Aimorés (MG). Separadas pelo Rio Doce, as duas cidades mantêm uma proximidade que vai muito além da geografia e aparece nos costumes, no sotaque, na culinária e até na rotina de quem vive na região.





Por estar próximo da cidade mineira, o município capixaba recebe influências de Minas Gerais, principalmente no jeito de falar e sotaque. Vinícios França, 32 anos, é capixaba, nascido e criado em Baixo Guandu, e conta as semelhanças com os costumes mineiros e os da população guanduense, além das diferenças culturais em relação a outras regiões do Espírito Santo.





“A gente incorpora expressões e características do sotaque mineiro sem nem perceber, como o famoso "uai" e "trem". Existe uma troca muito grande entre Baixo Guandu e Aimorés (MG), é difícil até identificar exatamente de onde veio cada expressão. Essa mistura já faz parte da nossa identidade”, destaca Vinícios.





Vinícios ressalta que quando conversa com pessoas de outras regiões do Espírito Santo, algumas percebem o sotaque e dizem que parece ser mineiro.





“Quando vamos para regiões mais próximas do litoral. Percebemos diferenças no sotaque, na gastronomia, nas festas e até no jeito das pessoas. Baixo Guandu tem uma identidade muito própria, justamente por essa influência do interior e de Minas Gerais”, complementa Vinícios.