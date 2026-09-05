Virginia Fonseca acusa Anitta de recusar cerimônia de passagem da coroa na Grande Rio

A influenciadora Virginia Fonseca acusou Anitta de não querer fazer uma cerimônia de passagem da coroa com ela na Grande Rio. Virginia deixou o posto e deve ser sucedida pela cantora, que será anunciada no domingo (6).
"Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", disse a equipe de Virginia em comunicado enviado para a imprensa.
A assessoria da influenciadora pontuou ainda que Virginia estava à disposição da escola para o evento simbólico e distribuiu alfinetadas para a próxima rainha.
"Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá. Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas", concluiu o comunicado.
Procurada pelo F5, a assessoria de imprensa da Grande Rio diz desconhecer a informação passada por Virginia Fonseca.
Anitta é uma das autoras do samba-enredo da escola para o Carnaval de 2027. A conselheira do Estrelas da Casa nunca fez uma crítica direta para Virginia, mas já falou ser contra exploração de casas de apostas por influencidadores, algo que Virginia Fonseca fez.