Virginia Fonseca acusa Anitta de recusar cerimônia de passagem da coroa na Grande Rio

A influenciadora Virginia Fonseca acusou Anitta de não querer fazer uma cerimônia de passagem da coroa com ela na Grande Rio. Virginia deixou o posto e deve ser sucedida pela cantora, que será anunciada no domingo (6).

"Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", disse a equipe de Virginia em comunicado enviado para a imprensa.

A assessoria da influenciadora pontuou ainda que Virginia estava à disposição da escola para o evento simbólico e distribuiu alfinetadas para a próxima rainha.

"Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá. Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas", concluiu o comunicado.

Procurada pelo F5, a assessoria de imprensa da Grande Rio diz desconhecer a informação passada por Virginia Fonseca.