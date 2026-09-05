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Virginia Fonseca acusa Anitta de recusar cerimônia de passagem da coroa na Grande Rio

Em nota, assessoria da influenciadoria diz que decisão foi acatada pela escola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 12:01

Virginia Fonseca e Anitta
Virginia Fonseca e Anitta Divulgação/Globo
A influenciadora Virginia Fonseca acusou Anitta de não querer fazer uma cerimônia de passagem da coroa com ela na Grande Rio. Virginia deixou o posto e deve ser sucedida pela cantora, que será anunciada no domingo (6).
"Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", disse a equipe de Virginia em comunicado enviado para a imprensa.
A assessoria da influenciadora pontuou ainda que Virginia estava à disposição da escola para o evento simbólico e distribuiu alfinetadas para a próxima rainha.
"Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá. Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas", concluiu o comunicado.
Procurada pelo F5, a assessoria de imprensa da Grande Rio diz desconhecer a informação passada por Virginia Fonseca.
Anitta é uma das autoras do samba-enredo da escola para o Carnaval de 2027. A conselheira do Estrelas da Casa nunca fez uma crítica direta para Virginia, mas já falou ser contra exploração de casas de apostas por influencidadores, algo que Virginia Fonseca fez.

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