TV Gazeta celebra 50 anos com reportagens temáticas, jornal fora do estúdio e Globo Repórter especial

Para o Boa Noite Espírito Santo, as reportagens foram inspiradas na primeira vinheta de abertura da TV Gazeta. Segundo a editora do programa, Daniela Abreu, serão cinco matérias especiais, exibidas entre segunda (7) e sexta-feira (11).



A primeira delas irá contar a história da criação da emissora e do seu fundador, Cariê Lindenberg.



"A partir das imagens do Espírito Santo que apareciam na vinheta, as reportagens vão mostrar o que mudou ao longo desses 50 anos na economia, meio ambiente, cultura, cidades. São cinco reportagens, sendo que a primeira fala da fundação da TV, as pessoas que viveram essa história e as que continuam no dia a dia do telejornalismo. Com certeza vão aparecer rostos conhecidos do público ao longo dos anos", adiantou a também apresentadora do telejornal.





Dani Abreu relatou a sensação de fazer parte da trajetória da TV Gazeta.