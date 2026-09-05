TV Gazeta celebra 50 anos com reportagens temáticas, jornal fora do estúdio e Globo Repórter especial

A TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, irá celebrar seus 50 anos de história com uma programação jornalística especial. Na próxima semana, entre os dias 7 e 11 de setembro, reportagens e programas especiais irão abordar fatos que marcaram a trajetória da emissora e do Espírito Santo nessas cinco décadas — com um olhar inspirado nos próprios telespectadores.
A programação comemorativa engloba todos os jornais da casa: Bom Dia Espírito Santo, Gazeta Meio Dia, Boa Noite Espírito Santo e Jornal do Campo, exibido aos domingos.
A grade especial terá, ainda, uma edição capixaba do Globo Repórter, que mostrará paisagens, personagens e histórias emocionantes do Espírito Santo.
Nossa missão é dar protagonismo às pessoas, a quem nos assiste todos os dias. Por isso, o nosso slogan: a gente se vê em você. Vamos contar a história da nossa gente, do nosso estado, porque tudo isso passou pelas lentes da TV Gazeta. A força do nosso jornalismo vai ser mostrada sob a ótica do telespectador, aquele que é o beneficiário final de nosso trabalho
Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta
Veja a programação completa e o que esperar de cada telejornal ao longo da semana:
No dia do aniversário da TV Gazeta, na próxima sexta-feira (11), o Bom Dia Espírito Santo terá uma edição especial transmitida ao vivo do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
De acordo com a editora do telejornal, Gabriela Ribeti, a ideia de levar o programa para fora do estúdio surgiu do desejo de retornar para onde tudo começou.
Nós queremos fazer algo realmente especial, em um lugar que simbolize a grandiosidade dessa história de 50 anos. O Centro da Capital tem uma importância para a história da TV, porque foi na rua General Osório, no edifício A Gazeta, onde tudo começou
Gabriela Ribeti, editora do Bom Dia ES
O programa terá plateia formada por telespectadores que retiraram ingressos gratuitos ao longo da semana.
"Todos os convites disponíveis foram retirados. Temos expectativa de ter uma plateia lotada. Vai ser um dia de muita emoção e comemoração, com direito a bolo e parabéns", destacou a editora.
Durante a semana, o jornal matinal também irá transmitir várias reportagens especiais.
Durante toda a semana, o Gazeta Meio Dia também exibirá uma série de reportagens especiais que abordarão diferentes temas, como segurança, desenvolvimento das comunidades e identidade capixaba.
"Os telespectadores vão ter uma visão bem profunda das transformações que o Espírito Santo passou nesses 50 anos em diversas aéreas. Vamos falar de segurança que é um tema muito recorrente no telejornal, mas também da nosso desenvolvimento econômico. E claro das diversas raças e povos que forjaram que somos hoje os capixabas", explicou o editor Luiz Veiga.
Para o Boa Noite Espírito Santo, as reportagens foram inspiradas na primeira vinheta de abertura da TV Gazeta. Segundo a editora do programa, Daniela Abreu, serão cinco matérias especiais, exibidas entre segunda (7) e sexta-feira (11).
A primeira delas irá contar a história da criação da emissora e do seu fundador, Cariê Lindenberg.
"A partir das imagens do Espírito Santo que apareciam na vinheta, as reportagens vão mostrar o que mudou ao longo desses 50 anos na economia, meio ambiente, cultura, cidades. São cinco reportagens, sendo que a primeira fala da fundação da TV, as pessoas que viveram essa história e as que continuam no dia a dia do telejornalismo. Com certeza vão aparecer rostos conhecidos do público ao longo dos anos", adiantou a também apresentadora do telejornal.
Dani Abreu relatou a sensação de fazer parte da trajetória da TV Gazeta.
“Muito orgulho de fazer parte dessa história há 30 anos. É mais da metade! É poder fazer o que eu acho justo, honesto. É a nossa contribuição na luta por uma sociedade melhor, mais igualitária, com menos injustiça, menos desrespeito”, destacou.
A programação especial para os 50 anos da TV Gazeta também contará com uma edição capixaba do Globo Repórter. O programa foi totalmente produzido pela equipe da TV Gazeta no Espírito Santo — em uma espécie de viagem no tempo.
"No aniversário de 40 anos também tivemos um Globo Repórter especial, mas desta vez será diferente. Nos 40, a ideia era olhar para dentro, contar a história da TV Gazeta de fato. E dessa vez, a ideia é justamente o contrário, de olhar para fora. Então, a TV Gazeta como uma testemunha desses 50 anos do Espírito Santo", relembrou Antônio Cezar Martins, editor executivo da emissora, que foi quem roteirizou e dirigiu o programa especial.
O programa especial irá mostrar paisagens, personagens e memórias do Espírito Santo. O foco será as pessoas, que irão contar histórias que já passaram pelas lentes da TV Gazeta.
Entre as surpresas está uma entrevista exclusiva com o cantor Roberto Carlos, capixaba que faz parte da trajetória da emissora.
Na primeira transmissão da TV Gazeta, em 1976, ele teve uma entrevista exclusiva conosco. E agora, 50 anos depois, a gente conseguiu repetir isso. E mostraremos muito mais, a gente pegou a estrada para fazer uma viagem completa e mostrar o máximo do Espírito Santo
Antônio Cezar Martins, editor executivo da emissora
O programa exibido nas manhãs de domingo terá reportagens especiais em todas as edições do mês de setembro. Rômulo Gonçalves, editor do Jornal do Campo, contou que as matérias irão revisitar a transformação do campo capixaba, desde as mudanças na produção de café até o surgimento e crescimento do agroturismo.
"Vamos reencontrar personagens como a jornalista Cláudia Gregório, que passou 35 anos à frente do programa, a família Venturim, de Venda Nova do Imigrante, ligada ao início do agroturismo no estado, e produtores como Wellington Klein, que cresceu assistindo ao Jornal do Campo e hoje continua ligado à produção no campo. A ideia é fazer uma viagem entre passado e presente, com muito arquivo, personagens e histórias de gerações que ajudam a contar os 50 anos da TV Gazeta", explicou.
Ele contou que o trabalho foi feito a muitas mãos e demandou tempo de pesquisa e produção.
A produção envolveu pesquisa de arquivo, levantamento de personagens, conferência de reportagens antigas e apuração para conectar essas histórias do passado com o que elas representam hoje. É um momento de celebrar e de olhar para a própria história da TV Gazeta e do jornalismo capixaba, que se mistura com a história do Espírito Santo
Na área de Entretenimento, a TV Gazeta também programou materiais especiais para serem exibidos ao longo da semana de aniversário. Segundo Carlos Gonzaga, gerente de programação e produção da Rede Gazeta, entre os conteúdos estão reportagens especiais no Em Movimento e Globo Esporte.
"Além disso, teremos um programa especial, na manhã de sábado (12), às 8h30, contando os bastidores da TV, tanto do jornalismos quanto do entretenimento. A atração será comandada por Will Loyola", adiantou Gonzaga.
Ao longo da programação da TV, os telespectadores do Espírito Santo poderão conferir vários programetes de um minuto. "Ao todo, são dez. Cada um deles conta cinco anos da TV Gazeta, até os 50 anos. A ideia é exibiri aleatoriamente na programação para atingir o maior número de pessoas possível", explicou Gonzaga.
E, para completar, jornalistas, apresentadores e artistas da TV Globo gravaram mensagens de parabéns para a TV Gazeta, que também serão exibidas ao longo da semana.
Bruno Dalvi, editor chefe da TV Gazeta e do g1 Espírito Santo, deu detalhes sobre o trabalho de produção dos materiais especiais para a comemoração do aniversário de 50 anos da emissora.
"Foi uma produção gigantesca, que demandou o trabalho e empenho de todo mundo na redação. São vários conteúdos, são muitas horas de produção, muitas horas de gravação. Isso só foi possível graças ao time de gigantes que forma a redação da TV Gazeta", disse o editor.
Segundo ele, será uma semana repleta de emoções, planejada para revisitar o passado com um olhar para o futuro.
"Nós vamos contar histórias de pessoas, fatos marcantes do Espírito Santo. Vamos falar de compromisso com a verdade, de alegria, de diversão e de companheirismo, porque a gente quer continuar fazendo parte da vida das pessoas do momento em que o dia começa à hora em que ele termina", destacou.
“As pessoas podem esperar muita emoção e um um pouquinho de nostalgia, mas sempre com um olhar otimista para o futuro. Nós chegamos até aqui graças a quem caminhou com a gente, que foram os nossos telespectadores”.