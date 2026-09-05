Mecânico é morto a pauladas dentro de casa na Serra

Um mecânico, identificado como José da Silva Souza, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de sexta-feira (4). Segundo a polícia, o homem foi morto a pauladas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.





Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, José trabalhava em uma oficina mecânica que havia montado na própria residência. Vizinhos e familiares contaram que ele era usuário de drogas, mas tentava abandonar o vício e passou a frequentar uma igreja com amigos.





O corpo foi encontrado pelo próprio irmão. Ele mora em um terreno localizado nos fundos da casa de José e estranhou o silêncio no imóvel. Ao ir até lá verificar o que estaria ocorrendo, encontrou a porta aberta e o irmão caído no sofá.





Conforme a Polícia Militar, José apresentava diversos ferimentos na cabeça. Próximo ao corpo, foi localizado um pedaço de madeira.





O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Não há informações sobre a motivação e a autoria do crime.





* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.