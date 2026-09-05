João Amoêdo vê Cury em alta, critica silêncio do Supremo no caso Moraes e ainda não define voto

Eu ouvi muito isso no Novo. Uma das grandes dificuldades que tive foi atrair pessoas boas, com a vida resolvida, para o partido. As pessoas diziam: "não posso, não vou fazer aquilo." Se o Novo tivesse caminhado, nesses oito anos, na direção com que foi inaugurado em 2018, poderia ser hoje uma força política importante, quem sabe uma alternativa. A gente vê o Augusto Cury e pensa: será que um candidato do Novo, com a máquina do partido, com valores e princípios, não seria relevante? Acho que sim.