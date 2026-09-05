Maya Massafera rebate fake news após rumores de cirurgia

Maya Massafera, 45, usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para rebater rumores de que teria feito uma cirurgia estética poucos dias depois de ser hospitalizada para investigar uma suspeita de AVC (acidente vascular cerebral).

A influenciadora explicou que o procedimento aconteceu há mais de um mês e que as imagens só foram divulgadas agora, como parte de seu reality show virtual. Segundo ela, os boatos surgiram porque internautas comentaram sobre as imagens sem acompanhar o conteúdo.

"É tanta mentira que falam sobre mim na internet, tanta fake news. Tanta gente querendo crescer em cima dos outros que eu fico chocada. A pessoa nem se dá o trabalho de assistir para saber do que ela está falando", afirmou.

Maya também esclareceu que nunca esteve próxima de ter um AVC. Segundo ela, os exames apontaram uma alteração no colesterol, que precisou ser investigada por causa dos hormônios femininos que utiliza.

O médico da influenciadora ficou preocupado com a possibilidade de a medicação afetar sua saúde cardiovascular e recomendou novos exames. Maya contou ainda que trocou os remédios que vinha tomando.

"Ele ficou com medo da veia perto do coração entupir e eu ter AVC. Isso acontece com algumas meninas que tomam esses hormônios. Meu médico, por precaução, mandou eu fazer exames que tiram foto do coração. Fiz e ele viu que está 100% tranquilo, não tenho problema nenhum", disse.

Apesar de não se incomodar com comentários sobre sua vida, Maya afirmou que prefere quando as informações divulgadas são verdadeiras. Ela contou que gosta de acompanhar perfis de fofoca e lembrou que já teve um, mas atualmente tenta fazer um "detox" desse tipo de conteúdo.

A influenciadora ainda brincou com a situação e pediu que, caso inventem histórias sobre ela, sejam pelo menos mais divertidas.