Rebeca Andrade mostra rotina no Rio e posa em clima de carinho com empresária

Entre um treino e outro, Rebeca Andrade também encontra tempo para aproveitar o Rio de Janeiro.



A ginasta compartilhou uma série de registros da rotina e mostrou momentos de descanso, além de aparecer sorridente ao lado da empresária Gisele Paulino.





Nas imagens publicadas nas redes sociais, Rebeca aparece em diferentes momentos de lazer, incluindo passagens pela praia e pela piscina. A atleta tem dividido os dias entre a preparação física e períodos de descanso antes de um dos próximos grandes compromissos da carreira.



Em meio aos registros, uma foto ao lado de Gisele chamou atenção dos seguidores. As duas aparecem próximas, sorrindo e demonstrando intimidade, o que voltou a alimentar comentários sobre a relação entre elas.



Os rumores de um possível romance começaram a circular em junho. Na época, a assessoria de Rebeca negou que as duas estivessem namorando e afirmou que elas eram amigas.



Desde então, novas aparições das duas juntas costumam provocar especulações nas redes sociais. Apesar dos comentários dos internautas, Rebeca e Gisele não confirmaram publicamente um relacionamento amoroso.





Gisele Paulino trabalha como empresária e já apareceu em outros momentos ao lado da ginasta. A proximidade entre as duas. A ginasta se prepara para o Mundial de Ginástica Artística, mantendo uma rotina de treinos que exige disciplina e preparação física.



A atleta é um dos principais nomes da ginástica artística brasileira e vem acumulando conquistas desde a Olimpíada de Tóquio, em 2021.