Mulher morre em acidente entre três carros na BR 101, em Presidente Kennedy

Uma mulher de 61 anos morreu em um acidente envolvendo três carros na manhã desta sexta-feira (4), no km 436 da BR 101, em Presidente Kennedy, no Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma com ferimentos de média gravidade e três com ferimentos leves. Duas pessoas ficaram ilesas.





De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, a colisão foi registrada às 8h18. Para o atendimento da ocorrência, foram acionados equipes e recursos da Ecovias Capixaba, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Polícia Científica.





A pista precisou ser interditada no sentido Sul e o trânsito opera no sistema Pare e Siga durante o atendimento à ocorrência. Até a última atualização, o acidente permanecia em andamento.





A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 9h30. O corpo da mulher foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser submetido a necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.