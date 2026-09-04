Vai buscar gás na revenda? Veja como transportar o botijão com segurança

Com a proibição do uso de funcionários para entregas de gás de cozinha aos domingos no Espírito Santo, consumidores poderão optar pela retirada do botijão diretamente nas revendas que estiverem abertas. O Corpo de Bombeiros, no entanto, alerta que o produto não deve ser transportado de forma improvisada.





A restrição às entregas foi estabelecida em uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos das revendas e dos trabalhadores do setor. A regra entrou em vigor em 1º de agosto, mas terá fiscalização e aplicação de multas a partir de novembro. Aos domingos, o proprietário da revenda poderá realizar pessoalmente as entregas, enquanto os estabelecimentos também poderão funcionar para retirada presencial.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a opção mais segura para o consumidor continua sendo solicitar a entrega por meio de um revendedor autorizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).