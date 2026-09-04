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Segurança

Vai buscar gás na revenda? Veja como transportar o botijão com segurança

Bombeiros alertam que recipiente não deve ser levado em carro fechado, ônibus, bicicleta ou motocicleta comum; orientação é priorizar a entrega por revendedor autorizado

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 09:00

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

04 set 2026 às 09:00
Botijão de gás
Botijão de gás Procon Vitória/PMV

Com a proibição do uso de funcionários para entregas de gás de cozinha aos domingos no Espírito Santo, consumidores poderão optar pela retirada do botijão diretamente nas revendas que estiverem abertas. O Corpo de Bombeiros, no entanto, alerta que o produto não deve ser transportado de forma improvisada.


A restrição às entregas foi estabelecida em uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos das revendas e dos trabalhadores do setor. A regra entrou em vigor em 1º de agosto, mas terá fiscalização e aplicação de multas a partir de novembro. Aos domingos, o proprietário da revenda poderá realizar pessoalmente as entregas, enquanto os estabelecimentos também poderão funcionar para retirada presencial.


Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a opção mais segura para o consumidor continua sendo solicitar a entrega por meio de um revendedor autorizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Botijão não deve ser levado em carro fechado

O transporte de botijões em automóveis fechados, como carros de passeio, não é permitido pela regulamentação aplicável, conforme esclareceu o CBMES. Em caso de vazamento, o gás pode ficar concentrado dentro do veículo e formar uma atmosfera inflamável. Nessas condições, uma faísca pode provocar incêndio ou explosão.


Também devem ser evitados o transporte em ônibus, bicicleta, motocicleta comum ou mesmo a pé. Um botijão P-13 cheio pesa cerca de 28 quilos, o que aumenta o risco de queda, impacto e perda de equilíbrio.


Motocicletas podem ser utilizadas por revendedores para transportar GLP, mas precisam atender a exigências específicas. Por isso, o consumidor não deve improvisar o transporte do recipiente nesse tipo de veículo.


Nos meios autorizados, o botijão deve permanecer sempre em pé, estável e protegido contra quedas e impactos. Ele não pode ser levado deitado, pois o gás em estado líquido pode atingir a válvula de segurança e aumentar o risco de vazamento.

O que verificar antes de aceitar o botijão

De acordo com a ANP, antes de sair da revenda, o consumidor deve observar se o recipiente possui lacre de segurança, rótulo e identificação da distribuidora. Também é necessário recusar botijões com amassados, corrosão intensa, sinais de vazamento ou outros danos aparentes.


Na hora da troca, o fogão deve estar desligado, e o ambiente precisa permanecer ventilado e distante de chamas ou fontes de calor. A mangueira e o regulador devem ser adequados e estar dentro do prazo de validade.


Além disso, o regulador deve ser conectado manualmente. Segundo os Bombeiros, ferramentas não devem ser utilizadas para forçar o aperto, porque podem danificar a peça. Já a mangueira não pode ficar dobrada, prensada ou encostada em partes quentes do fogão.


Depois da instalação, o teste de vazamento deve ser feito com espuma de água e sabão ou detergente sobre a válvula. O surgimento de bolhas indica vazamento. Fósforos, isqueiros ou qualquer tipo de chama jamais devem ser usados nessa verificação.

Botijão reserva exige cuidado

Manter um segundo botijão foi uma das alternativas sugeridas por leitores e pelo próprio Sinregás-ES diante da restrição às entregas aos domingos. Os Bombeiros, porém, não recomendam armazenar o recipiente reserva dentro da residência.


O botijão deve ficar em área externa e ventilada, protegido de impactos e afastado de fontes de calor, ralos ou outros pontos onde o gás possa se acumular. Ele não deve ser armazenado em armários, quartos, banheiros, porões ou garagens fechadas.


Pessoas idosas, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida também não devem tentar transportar ou instalar o botijão sem auxílio, devido ao peso e ao risco de queda. Nesses casos, a recomendação é pedir ajuda ou optar pela entrega em domicílio.

O que fazer se sentir cheiro de gás

Em caso de vazamento, não se deve acender ou apagar as luzes, ligar equipamentos elétricos, fumar ou produzir qualquer chama ou faísca. Portas e janelas podem ser abertas para ventilar o ambiente, desde que isso seja feito com segurança.


Se for possível, sem colocar ninguém em risco, o registro do gás deve ser fechado. Em seguida, as pessoas devem sair do local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, usando um aparelho fora da área onde o gás possa estar acumulado.


Caso já exista fogo, a prioridade é retirar as pessoas do local e chamar os bombeiros. O botijão não deve ser removido enquanto estiver sendo atingido pelas chamas.

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