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'Quem Ama Cuida': Adriana arma flagrante e faz Ademir perder Dora de vez

Advogado, que enfrenta prejuízos após saída dos clientes do escritório por acusações de assédio sexual, agora vê o fim do casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 10:32

Dora (Mariana Ximenes) expulsa Ademir (Dan Stulbach) do apartamento após mais uma briga
Dora (Mariana Ximenes) expulsa Ademir (Dan Stulbach) do apartamento após mais uma briga Angélica Goudinho/Divulgação/Globo

Adriana (Letícia Colin) ainda considera insuficiente o estrago causado a Ademir (Dan Stulbach) nos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida". O advogado perdeu boa parte dos clientes após ser acusado de assédio sexual e já enfrenta as consequências profissionais das denúncias. Mesmo assim, Adriana decide ir além e prepara uma nova armadilha para atingir o pai de Pedro (Chay Suede).

Desta vez, ela usa o envolvimento de Dora (Mariana Ximenes) com André (Henrique Barreira). Com a ajuda da amiga Lyris (Pri Helena), ela arma para que Ademir descubra a identidade do homem com quem a ex-mulher vem se encontrando no antigo apartamento.


Ao entrar no imóvel com o novo código da porta, fornecido pela garçonete, Ademir encontra Dora e André juntos na cama. Tomado pela raiva, parte para cima do rival, e o quarto vira cenário de uma briga.


Após o confronto, a dona da academia de dança expulsa o ex-marido de casa e deixa claro que não pretende retomar o casamento. Decidida a assumir o romance, ela então procura Carolina (Mah Duarte), enteada de sua amiga Fábia (Flávia Alessandra), para explicar que o relacionamento com André começou somente depois da separação.


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