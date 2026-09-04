Kendall Jenner elogia cabelo de Marina Ruy Barbosa em Veneza

Marina Ruy Barbosa, 31, e Kendall Jenner, 30, foram flagradas conversando durante o Festival de Cinema de Veneza, na Itália, nesta quinta-feira (3).



Nas imagens que circulam principalmente no X, Kendall aparece próxima de Marina e parece elogiar os cabelos ruivos da atriz. "É incrível. Tão perfeito", diz a modelo em um trecho do vídeo que ganhou repercussão entre os internautas.



O registro rapidamente virou assunto entre os fãs de Marina, que destacaram justamente o cabelo da atriz. "Muito chocante esse cabelo da Marina Ruy Barbosa", escreveu uma internauta. "Que cabelo é esse", comentou outra. "Fico em choque com o cabelo dessa mulher", publicou uma terceira.



A interação aconteceu no mesmo dia em que Marina marcou presença no tapete vermelho do festival. A atriz esteve no evento para a primeira exibição de "Wild Horse Nine", produção apresentada nesta quinta-feira.



Para a ocasião, Marina escolheu um vestido longo preto com transparência, que deixava a lingerie à mostra. A modelo americana, por sua vez, surgiu no festival com um vestido dourado de efeito brilhante.



Além da interação entre as duas, Marina compartilhou nas redes sociais registros de sua chegada ao festival.