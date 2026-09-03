Sean 'Diddy' Combs deve deixar a prisão mais cedo após redução de pena

Sean "Diddy" Combs está cada vez mais perto de voltar à liberdade, porque a data de sua saída da prisão foi novamente antecipada. O magnata da música será solto em 5 de fevereiro de 2028 da Instituição Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey, segundo o Departamento Federal de Prisões dos Estados Unidos.

No mês passado, o site TMZ noticiou que a soltura de Diddy estava prevista para 20 de fevereiro de 2028, o que significa que sua pena foi reduzida em mais de duas semanas.

Diddy foi considerado culpado por um júri, no ano passdo, de duas acusações de transportar prostitutas entre estados com fins sexuais. Durante o julgamento, os promotores acusaram Diddy de promover os chamados "freak offs", nos quais ele geralmente assistia e filmava suas namoradas mantendo relações sexuais com garotos de programa, sobretudo em quartos de hotel.

O júri absolveu Diddy das acusações mais graves, de associação criminosa e tráfico sexual. Um juiz condenou Diddy a quatro anos e dois meses de prisão, a serem cumpridos no presídio de Fort Dix a partir de outubro de 2025.