Sem ideia para o jantar? Esta torta proteica é fácil e não leva farinha de trigo

Para aqueles dias em que a inspiração na cozinha desaparece, apostar em uma receita de torta proteica pode ser uma solução prática para preparar o jantar sem precisar recorrer ao delivery ou aos alimentos ultraprocessados. Sem farinha de trigo, a preparação pode combinar ingredientes nutritivos e fontes de proteína, ajudando a tornar a refeição mais equilibrada e saciante.