Filhos de Diddy anunciam série sobre prisão do pai a partir da perspectiva deles

Rapper americano foi condenado a quatro anos e dois meses. Os filhos Justin e Christian Combs assinaram carta de apoio ao músico

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:16

O rapper Sean "Diddy" Combs Crédito: Reuters/Folhapress

Dois dos sete filhos de Sean 'Diddy' Combs produzirão uma série documental sobre o julgamento do pai, que condenou o rapper americano a quatro anos e dois meses de prisão por transporte para prostituição. Em prévia divulgada no dia 28, que apresenta o projeto ainda sem título oficial, Justin Combs e Christian Combs reagem à cobertura do julgamento do músico e a outros arquivos de mídia, incluindo respostas deles próprios, dadas a repórteres, sobre as ações do pai.

"A ascensão. A família. Os inimigos. A alegria. A dor. Nossa voz. A lealdade. A traição. O ódio. Os altos. Os baixos. O amor. A verdade. As mentiras", afirma uma narração no vídeo publicado. A prévia acaba com os dois recebendo uma suposta ligação de Fort Dix, prisão em que Diddy cumpre a sua pena judicial.

A prévia recebeu uma série de críticas e Lemuel Plummer, CEO da produtora do projeto, Zeus Network, disse que o projeto é uma chance de Justin e Christian compartilharem a sua visão pessoal sobre o caso.

"Não estamos aqui para apoiar Diddy ou qualquer outra pessoa", disse ele no Instagram. "Como emissora, acreditamos em dar às pessoas uma plataforma para contar suas próprias experiências, assim como qualquer emissora que entra no ramo de documentários. Estamos simplesmente permitindo que essas histórias sejam contadas, e essa é a essência do que estamos fazendo aqui."

Em outubro, quando Diddy foi sentenciado, os irmãos se uniram e assinaram um documento de apoio ao pai. "Nos apegamos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família", dizia a declaração", afirmou a declaração. Sentimos a sua falta e te amamos, pai."

