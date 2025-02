Justiça

Advogado de Sean 'Diddy' Combs entra com pedido para se retirar do caso

Anthony Ricco, um dos advogados que representam Sean "Diddy" Combs, entrou com um pedido nesta sexta-feira (21) para sair da representação legal do rapper, preso por tráfico sexual e extorsão. A informação é da revista especializada Variety.>

Outros representantes legais de Diddy, como Marc Agnifilo e Teny Geragos, continuarão no caso. O artista, que está detido no Brooklyn, em Nova York, nega todas as acusações apresentadas contra ele.>