Sumaya El Aouar e Nisio Hoffmann celebram duplo aniversário em Vila Velha

Sumaya El Aouar e Nisio Hoffmann: tarde de duplo parabéns pra você! . Crédito: Cloves Louzada
Duplo parabéns!
Queridos de RR e festeiros, Sumaya El Aouar e Nisio Hoffmann celebraram duplo aniversário com festão no sábado (21), na Praia da Costa, em Vila Velha. O aniversariante celebrou 50 e ela, 41, ao lados dos filhos Nabih e Amim. A mesa de quitutes árabes, tradição da família, foi assinada pela Mabruk. O projeto Violini Live animou a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada.
NA ÁFRICA DO SUL
Tia Penha em tour pela África do Sul com a família durante o carnaval. Crédito: Divulgação
Em Paris
Paris será o próximo destino de Dorion Soares e Tatiana. O premiado designer de joias foi convidado para desfilar sua alta joalheria na Paris Fashion Week, no icônico Palais Garnier. No dia 3 de março, 30 peças exclusivas da marca ganham a passarela em um dos endereços mais emblemáticos da capital francesa, consolidando a presença da grife no cenário internacional.
Reinauguração
As médicas Isabella Redighieri e Priscila Passamani convidam para a reinauguração da DERMASKIN no Shopping Vitória, nesta sexta-feira 27. A clínica é referência em dermatologia de alto padrão e reabre ainda mais moderna, tecnológica e sofisticada.
O terceiro romance do escritor capixaba Danyel Sueth, “Fraturas gestadas na terra", está entre os destaques da 4ª Literalta - Festa Literária de Vargem Alta, que vai acontecer em 27 e 28 de fevereiro, no Sítio Querência, localizado no centro da cidade. Ambientado na cultura dos cafés especiais da região, o novo livro é fruto de uma residência literária feita pelo autor no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no âmago das montanhas do Caparaó, durante todo o ano de 2025. Multiartista com atuação na literatura, na música, no teatro e no cinema, Danyel Sueth vai apresentar o livro em roda de conversa no dia 28 de fevereiro, às 17h, dentro da programação da Literalta. Os lançamentos seguintes serão em Alegre (06/03); em Pedra Menina, (07/03); e na Editora Cousa (14/03), no Centro de Vitória. O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do governo do Estado do Espírito Santo, e conta com patrocínio do Supermercados BC de Alegre e distribuição da Editora Cousa.
NO RIO
Geraldine Cerutti, Alexandre Queiroz e Andrezinho Castro: no desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Crédito: Divulgação
O advogado Alexandre Dalla Bernardina passou o fim de semana no Rio de Janeiro ao lado do filho Pedro para acompanhar a decisão do Rio Open. No domingo, pai e filho vibraram nas arquibancadas com a conquista do título de duplas por João Fonseca e Marcelo Melo, embalados pela torcida brasileira. A vitória fechou o torneio em clima de celebração e marcou mais um capítulo especial para o tênis nacional.
História da Moto
O Museu da História da Moto, que está em cartaz, paralelamente, no Boulevard Shopping Vila Velha, e na GuaraPousada, em Guarapari, foi convidado a participar do maior encontro de motocicletas do Brasil, o Lucky Friends Rodeo que ocorre em Sorocaba, São Paulo e esse ano será realizado no dia 5 de setembro na arena da cidade.
Em Marataízes
O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber Prado Costa, participou da Caminhada da Falésias 2026 ao lado da esposa Sara Borges de Azevedo Lemgruber, em Marataízes. A presença no percurso de cerca de 13 quilômetros pelo litoral acompanha o momento vivido pela cooperativa, que soma reconhecimentos nacionais e internacionais, alcançou o porte de grande empresa e atende mais de 100 mil vidas, mantendo atuação conectada à saúde, ao bem-estar e às ações de responsabilidade socioambiental no Espírito Santo.
Medicina
O Centro Acadêmico do curso de Medicina da Multivix Cachoeiro de Itapemirim, com o apoio da instituição, realiza nos dias 27 e 28 de fevereiro, no SESC da cidade, a primeira edição do Congresso Acadêmico de Medicina Capo Multivix - CONCAP. O evento acadêmico, que traz o tema “Formação médica e inovação em saúde: do conhecimento à prática”, contará com palestras e mesas-redondas conduzidas por médicos experientes e renomados.
