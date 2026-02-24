Sumaya El Aouar e Nisio Hoffmann celebram duplo aniversário em Vila Velha

em vargem alta

O terceiro romance do escritor capixaba Danyel Sueth, “Fraturas gestadas na terra", está entre os destaques da 4ª Literalta - Festa Literária de Vargem Alta, que vai acontecer em 27 e 28 de fevereiro, no Sítio Querência, localizado no centro da cidade. Ambientado na cultura dos cafés especiais da região, o novo livro é fruto de uma residência literária feita pelo autor no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no âmago das montanhas do Caparaó, durante todo o ano de 2025. Multiartista com atuação na literatura, na música, no teatro e no cinema, Danyel Sueth vai apresentar o livro em roda de conversa no dia 28 de fevereiro, às 17h, dentro da programação da Literalta. Os lançamentos seguintes serão em Alegre (06/03); em Pedra Menina, (07/03); e na Editora Cousa (14/03), no Centro de Vitória. O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do governo do Estado do Espírito Santo, e conta com patrocínio do Supermercados BC de Alegre e distribuição da Editora Cousa.