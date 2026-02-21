Adriana Guerra celebra aniversário com bailinho de carnaval em Manguinhos

Andréa Salsa, Adriana Guerra, Verônica Lopes, Kamila Matos e Braunea Victório: festa em ritmo de folia. Crédito: Maria Alice
Viva, Adriana!
Com o tema Carnaval com Rock’n Roll, ao som da Banda Duets, a empresária Adriana Guerra celebrou seu aniversário no domingo (15), na sua Casa Amarena, em Manguinhos. A aniversariante recebeu a família e amigos com mMesa de frios no conceito Grazing Food, mesa de doces da Olima Café e bolo assinado pela chef Carmen Carloni. Veja as fotos!
NO SAMBÃO DO POVO
Graziella Pagani, Virginia Casagrande, Cinthia Grillo e Gracimere Gaviorno: queridas de RR na passarela do Carnaval de Vitória. Crédito: Divulgação
ESTour 1
Entre os dias 25 e 28 de abril, Vitória recebe a ESTour, feira inédita de negócios turísticos realizada pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures), na área do Aeroporto de Vitória.
ESTour 2
Voltado a operadores, agentes e profissionais do setor, a proposta é posicionar o Espírito Santo de forma estruturada no mercado nacional, apresentando seus destinos, experiências e potencial comercial a empresas, agentes ou influenciadores do turismo. Com apoio institucional do Governo do Estado e parceria com o Sebrae-ES, a expectativa é que os negócios gerados ultrapassem os dias da feira e movimentem toda a cadeia turística capixaba.
EM SALVADOR
Cândida Pereira e João Vitor Pereira: em dias de folia no Carnaval de Salvador. Crédito: Divulgação
Rejuvenescimento em dia
A dermatologista Priscila Passamani está em contagem regressiva para começar os atendimentos na nova DermaSkin, depois de 60 dias de reforma e retrofit no espaço, tornando-o mais amplo, mais moderno e aconchegante. A clínica, que continua localizada no mesmo local do Shopping Vitória, ganhou nova configuração, e já estará de portas abertas na próxima semana.
CasaCor 2026
Daniella Mazega integra o elenco da CASACOR 2026 com uma cozinha que vai celebrar o coração da casa — um espaço de encontros, memórias e afeto. O ambiente será uma homenagem a André Pimenta, referência em elegância e arte de viver. A CASACOR ES vai ocupar o antigo Hotel Canto do Sol, de 16 de julho a 6 de setembro.
QUERIDAS DE RR
O LIDE Espírito Santo reuniu seus conselheiros e mantenedores para uma visita institucional exclusiva ao Parque da Casa do Governador. Na foto: Lara Gimenes, Lara Brotas Luciana Mattar. Crédito: Fabrício Saiter
