  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Adriana Guerra celebra aniversário com bailinho de carnaval em Manguinhos

Vitória
Publicado em 21/02/2026 às 04h00
Andréa Salsa, Verônica Lopes, Kamila Matos e Braunea Victório

Andréa Salsa, Adriana Guerra, Verônica Lopes, Kamila Matos e Braunea Victório: festa em ritmo de folia. Crédito: Maria Alice

Viva, Adriana!

Com o tema Carnaval com Rock’n Roll, ao som da Banda Duets, a empresária Adriana Guerra celebrou seu aniversário no domingo (15), na sua Casa Amarena, em Manguinhos.  A aniversariante recebeu a família e amigos com mMesa de frios no conceito Grazing Food, mesa de doces da Olima Café e  bolo assinado pela chef Carmen Carloni. Veja as fotos!

NO SAMBÃO DO POVO

Graziella Pagani, Virginia Casagrande, Cinthia Grillo e Gracimere Gaviorno

Graziella Pagani, Virginia Casagrande, Cinthia Grillo e Gracimere Gaviorno: queridas de RR na passarela do Carnaval de Vitória. Crédito: Divulgação

ESTour 1

Entre os dias 25 e 28 de abril, Vitória recebe a ESTour, feira inédita de negócios turísticos realizada pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures), na área do Aeroporto de Vitória.

ESTour 2

Voltado a operadores, agentes e profissionais do setor, a proposta é posicionar o Espírito Santo de forma estruturada no mercado nacional, apresentando seus destinos, experiências e potencial comercial a empresas, agentes ou influenciadores do turismo. Com apoio institucional do Governo do Estado e parceria com o Sebrae-ES, a expectativa é que os negócios gerados ultrapassem os dias da feira e movimentem toda a cadeia turística capixaba.

EM SALVADOR

Cândida Pereira e João Vitor Pereira

Cândida Pereira e João Vitor Pereira: em dias de folia no Carnaval de Salvador. Crédito: Divulgação

Rejuvenescimento em dia

 A dermatologista Priscila Passamani está em contagem regressiva para começar os atendimentos na nova DermaSkin, depois de 60 dias de reforma e retrofit no espaço, tornando-o mais amplo, mais moderno e aconchegante. A clínica, que continua localizada no mesmo local do Shopping Vitória, ganhou nova configuração, e já estará de portas abertas na próxima semana.

CasaCor 2026

Daniella Mazega integra o elenco da CASACOR 2026 com uma cozinha que vai celebrar o coração da casa — um espaço de encontros, memórias e afeto. O ambiente será uma homenagem a André Pimenta, referência em elegância e arte de viver. A CASACOR ES vai ocupar o antigo Hotel Canto do Sol, de 16 de julho a 6 de setembro.

QUERIDAS DE RR

Lara Gimenes, Lara Brotas Luciana Mattar

O LIDE Espírito Santo reuniu seus conselheiros e mantenedores para uma visita institucional exclusiva ao Parque da Casa do Governador. Na foto: Lara Gimenes, Lara Brotas Luciana Mattar. Crédito: Fabrício Saiter

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Desfile do Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia (GRUA)
Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia anima o carnaval de Guarapari
Sophia, Belisa, Moysés, Stephanie e Gracinha Nader
Moyses Nader celebra aniversário com almoço na Praia das Virtudes
Elba Sanidei,Wanessa Bruno,Gracimeri Gaviorno, Ieda Freitas
Manguinhos celebra o carnaval com banho de mar à fantasia; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Casamento Festa de Aniversário manguinhos Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível