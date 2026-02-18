  • Renata Rasseli
Manguinhos celebra o carnaval com banho de mar à fantasia; veja fotos

Vitória
Publicado em 18/02/2026 às 10h07
Elba Sanidei,Wanessa Bruno,Gracimeri Gaviorno, Ieda Freitas

Elba Sanidei, Wanessa Bruno, Gracimeri Gaviorno e Ieda Freitas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Uma das atrações mais tradicionais do carnaval capixaba, o  Banho de Mar à Fantasia  coloriu  a vila de Manguinhos, na Serra, no sábado (14).

Com fantasias criativas, clima descontraído e muita animação à beira-mar, o bloco manteve viva a tradição que atravessa gerações e segue como um dos mais aguardados da folia capixaba.  Confira as fotos da edição de 2026. 

Fabiana Franco, Margo Devos, Francisca Selidonia e Luciana Bezerra

Fabiana Franco, Margo Devos, Francisca Selidonia e Luciana Bezerra. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Sandri e Fabio Braga

Mariana Sandri e Fabio Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mario Bonella e Fabiola de Paula

Mario Bonella e Fabiola de Paula. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mauricio e Luciana Duque

Mauricio Duque  e Luciana Duque. Crédito: Mônica Zorzanelli

Pedro Alves e Ayla Roveda

Pedro Alves e Ayla Roveda. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Paula Ferrari e Luciana Hibner

Ana Paula Ferrari e Luciana Hibner . Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcela Pagani e Frede Ceciliano

Marcela Pagani e Frede Ceciliano. Crédito: Mônica Zorzanelli

Lorena Dalla, Caetano e Rafael Martins

Lorena Dalla, Caetano e Rafael Martins. Crédito: Mônica Zorzanelli

Judith Ottoni

Judith Ottoni. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rachel Martins e Maya Meneguelli

Rachel Martins e Maya Meneguelli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Albuquerque e Wanessa Binda

Luciana Albuquerque e Wanessa Binda. Crédito: Mônica Zorzanelli

Elba Sanidei e Mônica Zorzanelli

Elba Sanidei e Mônica Zorzanelli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos. Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos

