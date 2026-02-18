Manguinhos celebra o carnaval com banho de mar à fantasia; veja fotos

Elba Sanidei, Wanessa Bruno, Gracimeri Gaviorno e Ieda Freitas. Crédito: Mônica Zorzanelli
Uma das atrações mais tradicionais do carnaval capixaba, o Banho de Mar à Fantasia coloriu a vila de Manguinhos, na Serra, no sábado (14).
Com fantasias criativas, clima descontraído e muita animação à beira-mar, o bloco manteve viva a tradição que atravessa gerações e segue como um dos mais aguardados da folia capixaba. Confira as fotos da edição de 2026.
Fabiana Franco, Margo Devos, Francisca Selidonia e Luciana Bezerra. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Sandri e Fabio Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mario Bonella e Fabiola de Paula. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mauricio Duque e Luciana Duque. Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Alves e Ayla Roveda. Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Paula Ferrari e Luciana Hibner . Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcela Pagani e Frede Ceciliano. Crédito: Mônica Zorzanelli
Lorena Dalla, Caetano e Rafael Martins. Crédito: Mônica Zorzanelli
Judith Ottoni. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rachel Martins e Maya Meneguelli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Albuquerque e Wanessa Binda. Crédito: Mônica Zorzanelli
Elba Sanidei e Mônica Zorzanelli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
