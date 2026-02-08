Rede Gazeta recebe autoridades e convidados vip no Carnaval de Vitória

Bruno Passoni, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Bruno Araújo e Marcello Moraes: celebrando os 50 anos da TV Gazeta, no Carnaval de Vitória 2026. Crédito: Arthur Louzada
Ferveu o segundo dia no Lounge TV Gazeta no Camarote Vix, neste sábado (07), no Carnaval de Vitória. A diretoria da Rede Gazeta recebeu o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, o anfitrião da festa; o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcello Santos, clientes, parceiros e o elenco da TV, que celebra 50 anos em 2026.
Quem também circulou pelo espaço da Gazeta foi o presidente do Botafogo, João Paulo Lins, e o ex-BBB André Martinelli. Veja quem mais passou por lá na galeria de fotos abaixo.
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, o presidente da Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos e o presidente do Botafogo João Paulo Lins. Crédito: Mônica Zorzanelli
Gabriel Moura, Bruno Passoni, o diretor da Booa Produções Mateus Carvalho, Bruno Araújo e Marcello Moraes. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcio Ribeiro, Marina Boechat, o cantor e ator Thiago Martins, Márcio Rodrigues e Toninho Boechat: no showzão que animou o Camarote Vix, na madrugada de sexta-feira (06).
Elton Ribeiro, Vanessa Calmon, Gabriela Martins, Dani Abreu, Rafaela Marquezini e Aurelio de Freitas: apresentadores da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli
O ex-BBB André Martinelli, Gabriel Moura e Bruno Araujo. Crédito: Divulgação
Bruno Araújo, Carol Lima, Rafaela Palmieri e Leo Nunes. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcello Moraes, Leila Marchesi, Claudio Sipolatti e Isabela e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli
Dani Lobo, Michelle Bissoli, Bruno Pasoni, Fabiano Marins, Flavia Silva, Leila Marchesi e Marcello Moraes . Crédito: Mônica Zorzanelli
Leo Fraga, Dani Carla, Renata Rasseli e Marcos Tito. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Guerino Balestestrassi, Bruno Araújo, Marcello Moraes e Cleuber Melotti . Crédito: Mônica Zorzanelli
Eliomar e Sonia Avancini com Bruno Passoni. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcello Moraes e Leila Marchesi, Flávia e Raphael Brotto. Crédito: Mônica Zorzanelli
Julia Miranda, Rafael Rigo, Camila Milli e Pedro Bolsanello, Gabi Veronez e Flavio Neto. Crédito: Mônica Zorzanelli
Raphael e Flavia Brotto, Renata Rasseli, Fabio Portela e Sofia Buzetto . Crédito: Secundo Rezende
Mila Vieira, Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e o ex-BBB André Martinelli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Leticia Dalvi, Deysy Nespoli, Marcello Moraes e Leila Marchesi. Crédito: Mônica Zorzanelli
Jonh Bosa e Elisa Goltara, Igor Sarnaglia e Marcella Bremenkamp. Crédito: Mônica Zorzanelli
Yasmin Spiegel, Ana Clara, Mariana Perini, Douglas Mota, Renata Rasseli, Philipe Ferreira e Vinicius Viana: time do Estúdio Gazeta na cobertura do Carnaval de Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Trycia Ferrari, Mariana Mariano e Pablo Muribeca. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mayara Walger, Elba e Aline Romeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli
