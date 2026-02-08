  • Renata Rasseli
Rede Gazeta recebe autoridades e convidados vip no Carnaval de Vitória

Vitória
Publicado em 08/02/2026 às 10h21
Bruno Passoni, Paula Pazolini, Lorenzo Pazolini, Bruno Araújo e Marcello Moraes

Bruno Passoni, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Bruno Araújo e Marcello Moraes: celebrando os 50 anos da TV Gazeta, no Carnaval de Vitória 2026. Crédito: Arthur Louzada

Ferveu o segundo dia no Lounge TV Gazeta no Camarote Vix, neste sábado (07), no Carnaval de Vitória. A diretoria da Rede Gazeta recebeu o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, o anfitrião da festa; o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcello Santos, clientes, parceiros e o elenco da TV, que celebra 50 anos em 2026. 

Quem também circulou pelo espaço da Gazeta foi o presidente do Botafogo,  João Paulo Lins, e o ex-BBB André Martinelli.  Veja quem mais passou por lá na galeria de fotos abaixo. 

Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Marcelo Santos e João Paulo Lins

Giliard Ferreira, Marcello Moraes, o presidente da Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos e o presidente do Botafogo João Paulo Lins. Crédito: Mônica Zorzanelli

Gabriel Moura, Bruno Passoni, Mateus Carvalho, Bruno Araújo e Marcello Moraes

Gabriel Moura, Bruno Passoni, o diretor da Booa Produções Mateus Carvalho, Bruno Araújo e Marcello Moraes. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcio Ribeiro, Marina Boechat, Thiago Martins, Márcio Rodrigues e Toninho Boechat. Divulgação
show no camarote vip

Marcio Ribeiro, Marina Boechat, o cantor e ator Thiago Martins, Márcio Rodrigues e Toninho Boechat: no showzão que animou o Camarote Vix, na madrugada de sexta-feira (06).

Elton Ribeiro, Vanessa Calmon, Gabriela Martins, Dani Abreu, Rafa Marquezini e Aurelio de Freitas

Elton Ribeiro, Vanessa Calmon, Gabriela Martins, Dani Abreu, Rafaela Marquezini e Aurelio de Freitas: apresentadores da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli

André Martinelli, Gabriel Moura e Bruno Araujo

O ex-BBB André Martinelli, Gabriel Moura e Bruno Araujo. Crédito: Divulgação

Bruno Araújo, Carol Lima, Rafaela Palmieri e Leo Nunes

Bruno Araújo, Carol Lima, Rafaela Palmieri e Leo Nunes. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcello Moraes, Leila Marchesi, Claudio Sipolatti e Isabela e Bruno Araújo

Marcello Moraes, Leila Marchesi, Claudio Sipolatti e Isabela e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli

Lounge TV Gazeta dia 2

Dani Lobo, Michelle Bissoli, Bruno Pasoni, Fabiano Marins, Flavia Silva,  Leila Marchesi e Marcello Moraes . Crédito: Mônica Zorzanelli

Leo Fraga, Dani Carla, Renata Rasseli e Marcos Tito

Leo Fraga, Dani Carla, Renata Rasseli e Marcos Tito. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Passoni, Guerino Balestestrassi, Bruno Araújo, Marcello Moraes e Cleuber Melotti

Bruno Passoni, Guerino Balestestrassi, Bruno Araújo, Marcello Moraes e Cleuber Melotti . Crédito: Mônica Zorzanelli

Eliomar e Sonia Avancini com Bruno Passoni

Eliomar e Sonia Avancini com Bruno Passoni. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcello Moraes e Leila Marchesi, Flávia e Raphael Brotto

Marcello Moraes e Leila Marchesi, Flávia e Raphael Brotto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Julia Miranda, Rafael Rigo, Camila Milli e Pedro Bolsanello, Gabi Veronez e Flavio Neto

Julia Miranda, Rafael Rigo, Camila Milli e Pedro Bolsanello, Gabi Veronez e Flavio Neto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Raphael e Flavia Brotto, Renata Rasseli, Fabio Portela e Sofia Buzetto

Raphael e Flavia Brotto, Renata Rasseli, Fabio Portela e Sofia Buzetto . Crédito: Secundo Rezende

Mila Vieira, Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e André Martinelli

Mila Vieira, Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e o ex-BBB André Martinelli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Leticia Dalvi, Deysy Nespoli, Marcello Moraes e Leila Marchesi

Leticia Dalvi, Deysy Nespoli, Marcello Moraes e Leila Marchesi. Crédito: Mônica Zorzanelli

Jonth Bosa e Elisa Goltara , Igor Sarnaglia e Marcella Bremenkamp

Jonh Bosa e Elisa Goltara, Igor Sarnaglia e Marcella Bremenkamp. Crédito: Mônica Zorzanelli

Yasmin Spiegel, Ana Clara, Mariana Perini, Douglas Mota, Renata RAsseli, Philipe Ferreira e Vinicius Viana

Yasmin Spiegel, Ana Clara, Mariana Perini, Douglas Mota, Renata Rasseli, Philipe Ferreira e Vinicius Viana: time do Estúdio Gazeta na cobertura do Carnaval de Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Trycia Ferrari, Mariana Mariano e Pablo Muribeca

Trycia Ferrari, Mariana Mariano e Pablo Muribeca. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mayara Walger, Elba e Aline Romeiro

Mayara Walger, Elba e Aline Romeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli

