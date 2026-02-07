TV Gazeta inicia as comemorações de 50 anos no Camarote Vix do Sambão do Povo

Giliard Ferreira, Bruno Passoni, o governador Renato Casagrande, Marcello Moraes e o vice-governador Ricardo Ferraço: no Lounge da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi dada a largada das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta no Camarote Vix no Sambão do Povo. O Lounge TV Gazeta 50 anos recebeu na noite desta sexta-feira (06) autoridades, parceiros, amigos e o elenco da emissora para celebrar o Carnaval de Vitória.
Durante a folia, os convidados curtiram, além dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, experiências premium e a alegria vibrante do carnaval capixaba.
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, o diretor de Mercado, Bruno Passoni, e o gerente de Projetos e Eventos da Rede, Bruno Araújo, receberam os parceiros Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro, da Booa Produções, responsáveis do Vix, o governador Renato Casagrande e a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini.
Bruno Passoni, Marcello Moraes, Mateus Carvalho e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Cris Samorini, Leila Marchesi, Marcello Moraes, Luciano Forrechi, Giliard Ferreira, Bruno Araújo, Marcio Ribeiro e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Dani Abreu e Emilio Acetti. Crédito: Mônica Zorzanelli
Thais e Aurélio de Freitas. Crédito: Mônica Zorzanelli
Elton Ribeiro e André Hees. Crédito: Mônica Zorzanelli
Daniela Carla e Fabiano Lins. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcella Scaramella e Filipe Souza. Crédito: Mônica Zorzanelli
Otacílio Pedrinha e Mariana Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Léo Davel e Lethicia Ribeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli
Diego Araujo e Wanderson. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Bourguignon e Carla Sobreira. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mateus Carvalho, Renata Rasseli e Marcio Ribeiro para a coluna Pelo Mercado da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Carlão Oliveira, Rose Favalessa e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli
Simone Garcia, Mariana Perini e Luciana Almeida. Crédito: Mônica Zorzanelli
Lounge TV Gazeta no Camarote Vix
