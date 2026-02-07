  • Renata Rasseli
TV Gazeta inicia as comemorações de 50 anos no Camarote Vix do Sambão do Povo

Vitória
Publicado em 07/02/2026 às 09h42
Giliard Ferreira, Bruno Passoni, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Ricardo Ferraço

Giliard Ferreira, Bruno Passoni, o governador Renato Casagrande, Marcello Moraes e o vice-governador Ricardo Ferraço: no Lounge da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi dada a largada das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta no Camarote Vix no Sambão do Povo. O Lounge TV Gazeta 50 anos recebeu na noite desta sexta-feira (06) autoridades, parceiros, amigos e o elenco da emissora para celebrar o Carnaval de Vitória. 

Durante a folia, os convidados curtiram, além dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, experiências premium e a alegria vibrante do carnaval capixaba.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, o diretor de Mercado, Bruno Passoni, e o gerente de Projetos e Eventos da Rede, Bruno Araújo, receberam os parceiros Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro, da Booa Produções, responsáveis do Vix, o governador Renato Casagrande e  a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini. 

Confira quem passou pelo Lounge da TV na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 

Bruno Passoni, Marcello Moraes, Mateus Carvalho e Bruno Araújo

Bruno Passoni, Marcello Moraes, Mateus Carvalho e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli

Cris Samorini

Bruno Passoni, Cris Samorini, Leila Marchesi, Marcello Moraes, Luciano Forrechi, Giliard Ferreira, Bruno Araújo, Marcio Ribeiro e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Dani Abreu e Emilio Acetti

Dani Abreu e Emilio Acetti. Crédito: Mônica Zorzanelli

Thais e Aurélio de Freitas

Thais e Aurélio de Freitas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Elton Ribeiro e André Hees

Elton Ribeiro e André Hees. Crédito: Mônica Zorzanelli

Daniela Carla e Fabiano Lins

Daniela Carla e Fabiano Lins. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcella Scaramella e Filipe Souza

Marcella Scaramella e Filipe Souza. Crédito: Mônica Zorzanelli

Otacílio Pedrinha e Mariana Lindenberg

Otacílio Pedrinha e Mariana Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Léo Davel e Lethicia Ribeiro

Léo Davel e Lethicia Ribeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli

Diego Araujo e Wanderson

Diego Araujo e Wanderson. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Bourguignon e Carla Sobreira

Bruno Bourguignon e Carla Sobreira. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mateus Carvalho, Renata Rasseli e Marcio Ribeiro para a coluna Pelo Mercado da TV Gazeta

Mateus Carvalho, Renata Rasseli e Marcio Ribeiro para a coluna Pelo Mercado da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli

Carlão Oliveira, Rose Favalessa e Bruno Araújo

Carlão Oliveira, Rose Favalessa e Bruno Araújo. Crédito: Mônica Zorzanelli

Simone Garcia, Mariana Perini e Luciana Almeida

Simone Garcia, Mariana Perini e Luciana Almeida. Crédito: Mônica Zorzanelli

Lounge TV Gazeta no Camarote Vix

Elton Ribeiro, Vinicius e Lethicia Ribeiro
Elton Ribeiro, Vinicius e Lethicia Ribeiro. Mônica Zorzanelli
Renata Rasseli e Bruno Araújo
Renata Rasseli e Bruno Araújo. Mônica Zorzanelli
Adriana Jenner e Renata Rasseli
Adriana Jenner e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Time Estúdio Gazeta
Time Estúdio Gazeta. Mônica Zorzanelli
Ronaldo Meyrelles e Emilia Huebra
Ronaldo Meyrelles e Emilia Huebra. Mônica Zorzanelli
Alexandre Colodetti e Michelle Goltara
Alexandre Colodetti e Michelle Goltara. Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli, Renata Rasseli e Mariana Perini
Mônica Zorzanelli, Renata Rasseli e Mariana Perini. Mônica Zorzanelli
Lounge TV GAZETA
Lounge TV GAZETA. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Renata Rasseli
Mariana Perini e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Carlão Oliveira, Rose Favalessa e Bruno Araújo
Carlão Oliveira, Rose Favalessa e Bruno Araújo. Mônica Zorzanelli
Bruno Araújo, Marcello Moraes e Leila Marchesi
Bruno Araújo, Marcello Moraes e Leila Marchesi. Mônica Zorzanelli
Luciano Forrechi, Renata Rasseli e Giliard Ferreira
Luciano Forrechi, Renata Rasseli e Giliard Ferreira. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Cris Samorini
Mariana Perini e Cris Samorini. Mônica Zorzanelli
Mateus Carvalho, Renata Rasseli e Marcio Ribeiro para a coluna Pelo Mercado da TV Gazeta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mateus Carvalho, Renata Rasseli e Marcio Ribeiro para a coluna Pelo Mercado da TV Gazeta. Mônica Zorzanelli
Simone Garcia, Mariana Perini e Luciana Almeida
Simone Garcia, Mariana Perini e Luciana Almeida. Mônica Zorzanelli
Cris Samorini, Nina e Fábio Bertollo
Cris Samorini, Nina e Fábio Bertollo. Mônica Zorzanelli
Thayná Bahia e Renata Rasseli
Thayná Bahia e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Alan Mori Brito, Raphael Pereira, Fábio Bertollo
Alan Mori Brito, Raphael Pereira, Fábio Bertollo. Mônica Zorzanelli
Alan Mori Brito, Raphael Pereira, Fábio Bertollo
Alan Mori Brito, Raphael Pereira- presidente, com o Fábio Bertollo. Mônica Zorzanelli
Milena Mie, Renata Rasseli, Klarinda Rosa
Milena MRenata Rasseli, Klarinda Rosa. Mônica Zorzanelli
Elton Ribeiro e André Hees
Elton Ribeiro e André Hees. Mônica Zorzanelli
Claudia Livia Vieira e Mila Vieira
Claudia Livia Vieira e Mila Vieira. Mônica Zorzanelli
Carol Torres e Marcio Rodrigues , Cris Bimbato e Raphael Matos. Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Torres e Marcio Rodrigues , Cris Bimbato e Raphael Matos. Mônica Zorzanelli
Rogéria Machado e Ingrid Castro
Rogéria Machado e Ingrid Castro. Mônica Zorzanelli
Rodrigo Cunha e Ruth Ebani
Rodrigo Cunha e Ruth Ebani. Mônica Zorzanelli
Talita e Bruno Passoni
Talita e Bruno Passoni. Mônica Zorzanelli
Flavio Neto, Gabriela Veronez , Josi e Pedro Coelho
Flavio Neto, Gabriela Veronez , Josi e Pedro Coelho. Mônica Zorzanelli
Vinnicius Rabbi e Carol Larica
Vinnicius Rabbi e Carol Larica. Mônica Zorzanelli
Fernanda Peroba e Matilde F . Santana
Fernanda Peroba e Matilde F . Santana. Mônica Zorzanelli
Gabriela Ribetti e Junior Oliveira
Gabriela Ribetti e Junior Oliveira. Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Raphael Matos, Toninho Boechat e Leila Marchesi. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Raphael Matos, Toninho Boechat e Leila Marchesi. Mônica Zorzanelli
Giliard Ferreira, Bruno Passoni, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Ricardo Ferraço. Crédito: Mônica Zorzanelli
Giliard Ferreira, Bruno Passoni, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Ricardo Ferraço. Mônica Zorzanelli
