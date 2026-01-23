Veja como foi o "esquenta" para o Camarote Vix no Carnaval de Vitória

Mateus Carvalho (Booa Produções), o secretário da PMV Luciano Forrechi, Pedro Paulo Moyses (Barlavento) e Marcio Ribeiro (Booa Produções): lançamento do Camarote Vix. Crédito: Bruno Menezes
Vem, Carnaval!
Abram-alas para a alegria e o glamour do Camarote Vix, que promete ser mais uma vez o mais badalado do Sambão do Povo, nos próximos 6 e 7 de janeiro. A largada para a folia foi dada nesta quarta-feira (21). no Barlavento Beach Bar, onde Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, à frente da Booa Produções, reuniram patrocinadores, parceiros, influencers e imprensa, para a apresentação oficial da edição 2026. O espaço tem a parceria com a Rede Gazeta e faz parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Durante o evento, foram apresentados os Embaixadores/Embaixadoras do Camarote Vix 2026. São eles: Aline Rodrigues, Amanda Reblin, Amanda Zamprogno, Andy Bonella, Angelina Zonzini, Bianca Queiroz, Brunella Shamma, Caio Rocha, Carol Klein, Carol Sarria, Daniela Carla, Diego Araújo, Eduarda Santos, Eliza Trovatto, Flora Belisário, Gabriella Campos, Hallisson Campos, Isabella Sinis, Jovana Coutinho, Jula Bello, Julia Rebonato, Julia Stofel, Kaiky Plaster, Lara Schiavo, Licia Tovar, Lilia Coutinho, Lucas Delboni, Luiza Bachur, Luiza Mutz, Malu Martins, Marina Gomes, Mylena San, Natália Meireles, Patty Simonassi, Raquel Lubiana, Stephany Pim, Suellen Alves, Taiza Tinoco, Thaina Santos, Victoria Corteletti. O camarote mais tradicional e desejado do Sambão do Povo contará com uma superestrutura de três andares, além de shows ao vivo, DJs, serviços premium e atmosfera vibrante. Na sexta-feira (06), o destaque fica para o show de Thiago Martins e DJs Beleite. Já no sábado (07). O espaço contará ainda com praça de alimentação assinada pelo Don Camaleone e bares e banheiros exclusivos. Veja as fotos de Bruno Menezes.
ALMOÇO
Andrea Covre recebeu amigas para almoço na Aldeia, nesta quarta-feira (21), entre elas Renata Pacheco, Josi Dalvi, Bisa Clem, Valquíria Cheim e Paola Borges. Crédito: Divulgação
Na CASACOR ES
Solana Marianelli e Italla Monti confirmaram presença na CASACOR ES 2026, assinando o projeto da cafeteria da mostra, que celebra 30 anos no Estado. Quem vai operar é o Cooltiva Café & Bistrô, com suas criações saborosas e equilibradas. A CASACOR ES vai ser realizada no antigo Hotel Canto do Sol, de 16 de julho a 6 de setembro de 2026.
De olho no futuro
Depois de um ano marcado por celebrações e reconhecimento da sua trajetória empresarial, com o lançamento do livro biográfico de Getulio Gomes de Azevedo, as Óticas Paris seguem olhando para o futuro. A diretora executiva da rede, Ana Luiza Azevedo, está em São Paulo conferindo de perto as principais novidades da Marcolin, multinacional italiana referência mundial na fabricação de óculos. No radar, as novas coleções de grifes desejadas como Dior, Bulgari, Celine e Tom Ford – grifes exclusivas da Paris no Espírito Santo.
Processo seletivo
Robertinho Mauri, sócio da Conquista Imobiliária, anuncia recrutamento de corretores de imóveis. O processo seletivo tem como objetivo preparar a equipe para o maior ciclo de lançamentos da história da empresa.
O CEO da Vports, Gustavo Serrão, recebeu, nesta quinta, uma comitiva com representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e da Secretaria Nacional de Portos, para uma visita às operações do Cais de Capuaba e do Cais Comercial de Vitória. O grupo teve a oportunidade de conhecer a estrutura da primeira e única autoridade portuária do Brasil, os marcos alcançados nos primeiros três anos de concessão e os projetos de infraestrutura implementados, que têm garantido eficiência operacional e contribuído para consolidar o Espírito Santo como hub logístico do país. Na foto, Serrão com o diretor-geral da ANTAQ, Frederico Dias.
SHOW
Bino Farias, Bruno Lawall e Toni Garrido, Cidade Negra: na noite de Cidade Negra, no Multiplace Mais. Crédito: PhotoLife
O chef João Vieira, eleito o melhor chef profissional do Brasil em 2025 pela ABRACHEFS, vai dar uma palestra na abertura do curso superior de Gastronomia do Centro Universitário Senac, em Campos do Jordão, São Paulo, em fevereiro. João Vieira comanda a cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, e em breve será o responsável pelo Empório 85, que inaugura no segundo semestre na Praia da Costa, em Vila Velha. João Vieira é formado pelo Senac e vai compartilhar técnica, visão e sua trajetória na gastronomia com os futuros chefs que iniciam os estudos na cozinha. “E sempre uma responsabilidade e um privilégio conversar com uma nova geração de profissionais que vai levar a gastronomia do país ainda mais longe”, disse o chef. O Centro Universitário Senac de Campos do Jordão é reconhecido por cursos de alta qualidade em Hotelaria, Gastronomia e Turismo.
QUERIDOS DE RR
Flavia e Raphael Brotto: na plateia de Cidade Negra e Marcelo Falcão, no Mais. Crédito: PhotoLife
