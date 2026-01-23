Veja como foi o "esquenta" para o Camarote Vix no Carnaval de Vitória

Abram-alas para a alegria e o glamour do Camarote Vix, que promete ser mais uma vez o mais badalado do Sambão do Povo, nos próximos 6 e 7 de janeiro. A largada para a folia foi dada nesta quarta-feira (21). no Barlavento Beach Bar, onde Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, à frente da Booa Produções, reuniram patrocinadores, parceiros, influencers e imprensa, para a apresentação oficial da edição 2026. O espaço tem a parceria com a Rede Gazeta e faz parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Durante o evento, foram apresentados os Embaixadores/Embaixadoras do Camarote Vix 2026. São eles: Aline Rodrigues, Amanda Reblin, Amanda Zamprogno, Andy Bonella, Angelina Zonzini, Bianca Queiroz, Brunella Shamma, Caio Rocha, Carol Klein, Carol Sarria, Daniela Carla, Diego Araújo, Eduarda Santos, Eliza Trovatto, Flora Belisário, Gabriella Campos, Hallisson Campos, Isabella Sinis, Jovana Coutinho, Jula Bello, Julia Rebonato, Julia Stofel, Kaiky Plaster, Lara Schiavo, Licia Tovar, Lilia Coutinho, Lucas Delboni, Luiza Bachur, Luiza Mutz, Malu Martins, Marina Gomes, Mylena San, Natália Meireles, Patty Simonassi, Raquel Lubiana, Stephany Pim, Suellen Alves, Taiza Tinoco, Thaina Santos, Victoria Corteletti. O camarote mais tradicional e desejado do Sambão do Povo contará com uma superestrutura de três andares, além de shows ao vivo, DJs, serviços premium e atmosfera vibrante. Na sexta-feira (06), o destaque fica para o show de Thiago Martins e DJs Beleite. Já no sábado (07). O espaço contará ainda com praça de alimentação assinada pelo Don Camaleone e bares e banheiros exclusivos. Veja as fotos de Bruno Menezes.