Letícia Finamore vai representar o ES na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Rita Tristão e Letícia Finamore: dupla de sucesso na arquitetura capixaba. Crédito: Cloves Louzada
A arquiteta capixaba Letícia Finamore para representar o Espírito Santo na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira – BAB. O projeto selecionado é um ambiente em homenagem à mulher capixaba contemporânea, valorizando suas camadas, força e sensibilidade.
“O projeto da Letícia traduz com sensibilidade a identidade capixaba e reafirma a arquitetura como expressão cultural e territorial”, destaca Rita Tristão, diretora de arquitetura da Bienal.
Integrando o Masterplan da BAB, que organizou os estados brasileiros a partir de seus biomas, o projeto dialoga com o eixo curatorial da Bienal, voltado à diversidade das formas de morar no Brasil.
A Bienal AB acontece de 26 de março a 26 de abril., no PACUBRA – Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível