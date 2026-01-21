  • Renata Rasseli
Letícia Finamore vai representar o ES na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Vitória
Publicado em 21/01/2026 às 14h39
Rita Tristão e Letícia Finamore

Rita Tristão e Letícia Finamore: dupla de sucesso na arquitetura capixaba. Crédito: Cloves Louzada

A arquiteta capixaba Letícia Finamore para representar o Espírito Santo na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira – BAB. O projeto selecionado é um ambiente em homenagem à mulher capixaba contemporânea, valorizando suas camadas, força e sensibilidade.

“O projeto da Letícia traduz com sensibilidade a identidade capixaba e reafirma a arquitetura como expressão cultural e territorial”, destaca Rita Tristão, diretora de arquitetura da Bienal.

Integrando o Masterplan da BAB, que organizou os estados brasileiros a partir de seus biomas, o projeto dialoga com o eixo curatorial da Bienal, voltado à diversidade das formas de morar no Brasil.

A Bienal AB acontece de 26 de março a 26 de abril., no PACUBRA – Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. 

