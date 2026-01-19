Daniela Carla, da TV Gazeta, celebra 50 anos com festa em Vitória

A repórter e apresentadora do "Em Movimento" da "TV Gazeta", Daniela Carla, cinquentou em grande estilo. A jornalista recebeu a família e amigos, ao lado da mãe, Marta Silva, e da filha Nathalia, no sábado (17), no Na Vista, com churrasco, música e dança para comemorar a data. A mãe da aniversariante assinou o look dourado de Dani. A produção ficou a cargo do coiffeur Dirceu Paigel e make up by Letícia Silva.



O momento mais marcante da festa foi a apresentação da dança de Dani, assinada pela coreógrafa Laís Pacheco. As amigas Gabriela Ribetti e Kananda Natielly fizeram o show com a aniversariante. Parabéns, Dani!