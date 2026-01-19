  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Daniela Carla, da TV Gazeta, celebra 50 anos com festa em Vitória

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 12h07
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla

Daniela Carla festejou em grande estilo seus 5.0, no sábado (17), no Na Vista. Crédito: Vinicius Gonçalves

A repórter e apresentadora do "Em Movimento" da "TV Gazeta", Daniela Carla,  cinquentou em grande estilo. A jornalista recebeu a família e amigos, ao lado da mãe, Marta Silva, e da filha Nathalia,  no sábado (17), no Na Vista, com churrasco, música e dança para comemorar a data. A mãe da aniversariante assinou o look dourado de Dani. A produção ficou a cargo do coiffeur Dirceu Paigel e make up by Letícia Silva.

O momento mais marcante da festa foi a apresentação da dança de Dani, assinada pela  coreógrafa Laís Pacheco. As amigas  Gabriela Ribetti e Kananda Natielly fizeram o show com a aniversariante. Parabéns, Dani! 

Veja as fotos de Vinicius Gonçalves. 

Aniversário de 50 anos da Daniela Carla

Daniela Carla, a mãe Marta Silva, a filha Nathalia, o namorado Fabiano Lins e família. Crédito: Vinicius Gonçalves

Aniversário de 50 anos de Daniela Carla

Daniela Carla e os amigos da Rede Gazeta. Crédito: Vinicius Gonçalves

Aniversário de 50 anos de Daniela Carla

 Daniela Carla e o namorado Fabiano Lins . Crédito: Vinicius Gonçalves

Aniversário de 50 anos de Daniela Carla

Gabriela Ribertti,  a coreógrafa Lais Pacheco, Daniela Carla e  Kananda Natielly. Crédito: Vinicius Gonçalves

Aniversário de Daniela Carla - 50 anos

Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla
Aniversário de 50 anos da Daniela Carla. Vinicius Gonçalves
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. VINICIUS GONCALVES
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla. Vinícius Gonçalves
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla
Aniversário de 50 anos de Daniela Carla

