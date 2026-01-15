Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Aniversariante do dia 21 de janeiro, Renata Pacheco ganhou festa surpresa nesta quarta-feira (14), na Lareira Portuguesa, em Vitória. A organização da do almoço, que reuniu 70 amigas, ficou a cargo das amigas Denise Gazzinelli e Sandra Fonseca. Em seu discurso, a aniversariante agradeceu a surpresa e disse "Muito bom receber amigas de todas fases da vida. É muito bom amar e ser amada". No menu, bacalhau de Natas e arroz de camarão, o preferido da aniversariante. E a DJ Larissa Tantan animou a pista, que foi aberta pelo professor e coreógrafo Paulo Balbino. Pioneira das festas capixabas, à frente do Cerimonial Itamaraty, Penha Lima Corrêa também mostrou que "quem dança é mais feliz" e deu show na pista. Veja as fotos de Bruno Menezes.

Parabéns, Timenow! Francisco Carvalho e Sergio Mello convidam para a festa do aniversário de 30 anos da Timenow, no dia 8 de abril, no Le Buffet Master, em Vitória.



Na CasaCor ES O arquiteto Edduardo Trigo vai assinar o Sky Bar da CASACOR ES 2026. A maior mostra de design de interiores, paisagismo e arquitetura das Américas comemora 30 anos no Estado e vai acontecer de 16 de julho a 6 de setembro, no antigo hotel Canto do Sol, em Camburi. O tema nacional, “Mente e Coração”, reflete sobre a casa como um local de cura, um refúgio que protege em tempos de inteligência artificial e excesso de informações.



Na Itália Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, marcarão presença na SIGEP 2026, o Salão Internacional da Sorveteria, Pastelaria e Panificação Artesanais, que está em sua 47ª edição, e acontece entre os dias 16 e 20 de janeiro, no Centro de Exposições de Rimini, na Itália. A feira é uma das mais importantes do mundo no setor da sorveteria artesanal, com participação de representantes de toda a cadeia de fornecimento, desde ingredientes e matérias-primas até máquinas, tecnologias, decoração e serviços.

