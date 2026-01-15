Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Denise Gazzinelli, a aniversariante Renata Pacheco e Sandra Fonseca: tarde de parabéns pra você! . Crédito: Bruno Menezes
Parabéns, Rê!
Aniversariante do dia 21 de janeiro, Renata Pacheco ganhou festa surpresa nesta quarta-feira (14), na Lareira Portuguesa, em Vitória. A organização da do almoço, que reuniu 70 amigas, ficou a cargo das amigas Denise Gazzinelli e Sandra Fonseca. Em seu discurso, a aniversariante agradeceu a surpresa e disse "Muito bom receber amigas de todas fases da vida. É muito bom amar e ser amada". No menu, bacalhau de Natas e arroz de camarão, o preferido da aniversariante. E a DJ Larissa Tantan animou a pista, que foi aberta pelo professor e coreógrafo Paulo Balbino. Pioneira das festas capixabas, à frente do Cerimonial Itamaraty, Penha Lima Corrêa também mostrou que "quem dança é mais feliz" e deu show na pista. Veja as fotos de Bruno Menezes.
ALMOÇO
Neila Nara Neiva, Aurê Aguiar, Dê Perim, Laura Tristão, Renata Pacheco, Claudia Mameri, Tania Paste, Brisa Clem, Valquíria Cheim, Josi Dalvi e Renata Cola: festejando Renata!. Crédito: Bruno Menezes
Parabéns, Timenow!
Francisco Carvalho e Sergio Mello convidam para a festa do aniversário de 30 anos da Timenow, no dia 8 de abril, no Le Buffet Master, em Vitória.
Na CasaCor ES
O arquiteto Edduardo Trigo vai assinar o Sky Bar da CASACOR ES 2026. A maior mostra de design de interiores, paisagismo e arquitetura das Américas comemora 30 anos no Estado e vai acontecer de 16 de julho a 6 de setembro, no antigo hotel Canto do Sol, em Camburi. O tema nacional, “Mente e Coração”, reflete sobre a casa como um local de cura, um refúgio que protege em tempos de inteligência artificial e excesso de informações.
Na Itália
Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, marcarão presença na SIGEP 2026, o Salão Internacional da Sorveteria, Pastelaria e Panificação Artesanais, que está em sua 47ª edição, e acontece entre os dias 16 e 20 de janeiro, no Centro de Exposições de Rimini, na Itália. A feira é uma das mais importantes do mundo no setor da sorveteria artesanal, com participação de representantes de toda a cadeia de fornecimento, desde ingredientes e matérias-primas até máquinas, tecnologias, decoração e serviços.
Em Iriri
O corretor de imóveis Renato Avelar começa o ano animado: ele promove um open house no próximo sábado (17), das 12h às 17h, em Iriri, para apresentar uma mansão de 10 suítes, que está à venda no balneário. O evento é aberto a compradores e corretores de todo o Estado. A super casa tem elevador privativo e piscina de borda infinita suspensa sobre o mar. "É um imóvel que poderia estar em Miami, Ibiza ou Algarve, mas está em Iriri", afirma Avelar. O casa está à venda por R$ 10.370.000,00.
SHOW
Denise Póvoa com Bruno Zagoto, Rafael Almeida, Kety Burke e Renata Póvoa: ao som de Belo, no Multiplace Mais, em Guarapari. Crédito: Divulgação
Carnavix
A Miss Girassol – marca capixaba que desde 2009 encanta por conta dos seus acessórios handmade e seguindo a tendência slow fashion – acaba de lançar sua coleção CARNAMISS 2026, assinada por Laila Castiglioni junto à sua mãe Rosane Castiglioni.
No Rio
O advogado especialista em Direito do Magistério, Amarildo Santos segue para o Rio de Janeiro neste final de semana, com a família para dias de relax. Entre a programação, visita ao Real Gabinete Português de Leitura e à Biblioteca Nacional.
Segurança jurídica
O advogado Carlos Augusto da Motta Leal, sócio-fundador do escritório Motta Leal & Advogados Associados, que conta com 35 anos de atuação, reforça a importância da auditoria prévia nas compras de imóveis como ferramenta essencial de segurança jurídica. A prática, conhecida como due diligence imobiliária, permite identificar riscos ocultos antes da assinatura do contrato, protegendo o patrimônio do comprador e evitando prejuízos futuros.
Os ensaios da escola Unidos da Piedade estão a todo vapor: Na foto, a Rainha da Bateria Nathalia Messias e a Madrinha da Bateria Ariane Perovano, no domingo (11), na quadra da escola.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível