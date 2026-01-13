Belo e Latino fazem a festa do Multiplace Mais em Guarapari; fotos

Belo e Latino ferveram o Verão 2026 do Multiplace Mais neste final de semana. O cantor Belo apresentou show icônico, carregado de romantismo, presença cênica e conexão absoluta com o público, no sábado (10). Feliz por estar em Guarapari, o cantor falou sobre sua trajetória, do seu personagem Misael na novela global, Três Graças e celebrou a relação afetiva com a cidade, diante de uma casa completamente lotada Já na sexta-feira (09), Latino abriu a noite celebrando o retorno à casa após quase uma década — desde 2016 sem se apresentar — e declarou no palco considerar o Multiplace Mais uma das melhores casas de shows do Brasil. Na sequência, o Bonde do Tigrão e MC Koring fizeram a festa. Veja as fotos!