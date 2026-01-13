Belo e Latino fazem a festa do Multiplace Mais em Guarapari; fotos

Ana Laura Lawall, Belo, Marianna e Bruno Lawall . Crédito: PhotoLife
Verão 2026
Belo e Latino ferveram o Verão 2026 do Multiplace Mais neste final de semana. O cantor Belo apresentou show icônico, carregado de romantismo, presença cênica e conexão absoluta com o público, no sábado (10). Feliz por estar em Guarapari, o cantor falou sobre sua trajetória, do seu personagem Misael na novela global, Três Graças e celebrou a relação afetiva com a cidade, diante de uma casa completamente lotada Já na sexta-feira (09), Latino abriu a noite celebrando o retorno à casa após quase uma década — desde 2016 sem se apresentar — e declarou no palco considerar o Multiplace Mais uma das melhores casas de shows do Brasil. Na sequência, o Bonde do Tigrão e MC Koring fizeram a festa. Veja as fotos!
EM ANGRA DOS REIS
Karol Antunes, Karina Mazzini, Rubia Galvão e a anfitriã Lucimar Soares: passeio de lancha em Angra dos Reis, no verão 2026. Crédito: Arquivo pessoal
Liderança com humanidade
A CEO da Viação Águia Branca, Paula Barcelos, leva ao Disruption Summer Summit uma conversa real sobre liderança de alta performance com humanidade. À frente de uma empresa prestes a completar 80 anos, ela compartilha aprendizados, decisões e rituais que vêm reposicionando a organização como moderna e inovadora. O evento marca a 20ª edição do Disruption e aposta em um formato leve, elegante e inspirador para reunir os grandes empresários capixabas.
História da Moto
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto está em plena atividade, pela segunda vez, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), até o dia 20 de janeiro, seguindo o horário especial de funcionamento da Casa, das 13h30 às 17 horas. A entrada é gratuita. A mostra é uma oportunidade de aliar conhecimento com diversão, principalmente, para as crianças e adolescentes que estão de férias e procuram diversificar a programação de janeiro com a família.
Bem-estar
Pensando em proporcionar uma experiência completa, a a academia LIFTT, da Mata da Praia, firmou parceria com a Fiore. A iniciativa acontece um sábado por mês, oferecendo café da manhã especial aos alunos.
Em um sábado de sol, alegria e saúde, o presidente da Mediatorie Casemiro Alves Ramos Junior marcou presença na ação Verão, Sol, Mar & Mediatorie, promovida pela administradora de benefícios na praia de Peracanga, em Guarapari, no último sábado (10). Com entusiasmo por levar às praias capixabas mais uma edição do evento, o empresário acompanhou de perto os colaboradores, clientes, parceiros e turistas que curtiram atividades de bem-estar, com massagem relaxante, dinâmicas divertidas e muita música ao som da DJ Jess Benevides. No próximo final de semana, mais uma edição do Verão Mediatorie será realizada, desta vez na Praia da Costa, em Vila Velha, levando qualidade de vida aos participantes. A programação, em um espaço montado em frente ao Quality Hotel, será das 9h às 20h, gratuita e aberta ao público.
EM PIÚMA
O diretor-presidente e fundador do Grupo Lamoia, Wanderson Lamoia, entre o governador Renato Casagrande e o prefeito de Píuma, Paulo Cola, no encerramento da oitava edição da Corrida Paletitas, realizada neste domingo (11). A prova reuniu mais de 1000 atletas, que percorreram 8km da orla de Piúma, saindo do Monte Agha em direção à região central. Casagrande também participou da corrida e conquistou o primeiro pódio de 2026 na categoria governador, como ele adora brincar. Crédito: Divulgação
