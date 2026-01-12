Luan Santana emociona Guarapari após oito anos de espera; veja fotos

Itagildo Marques e Luan Santana: no camarim do show no sábado (10), no P12. Crédito: Leo Gurgel
A volta de Luan Santana ao Espírito Santo, após oito anos, foi marcada por emoção do início ao fim. À meia-noite da sexta-feira (09), fãs já acampavam na porta do P12 Guarapari para garantir um lugar especial e acompanhar de perto a turnê “Lua”, no sábado (10), no P12, em Guarpari. . Durante toda a apresentação, o público - formado por fãs apaixonadas e saudosas - cantou cada música com lágrimas nos olhos, atento a cada movimento do artista. O show impressionou pela grandiosidade. Luan surgiu em um elevador montado na passarela, muito próximo do público, em meio a uma produção repleta de efeitos especiais, com pirotecnia, chuva de papéis picados e grandes painéis de LED. No figurino, referências marcantes ao estilo Elvis Presley, incluindo um momento com coroa dourada. No repertório, sucessos como “Morena”, “Coração Cigano”, “Chuva de Arroz”, “Meio Termo” e “Abalo Emocional”, além de um dos pontos mais emocionantes da noite: balões brancos voando enquanto o público cantava em coro, apenas ao som do piano, o hit “Te Esperando”. Na reta final, Luan reuniu grandes clássicos da carreira como “Amar Não é Pecado”, “Meteoro” e “Sinais”, levando o público ao auge da emoção. No palco, o cantor ainda revelou o desejo de trazer a turnê “Registro Histórico” para o Espírito Santo e deixou uma mensagem especial: “2026 será o melhor ano de nossas vidas”, desejando boas energias ao público nesta primeira quinzena de janeiro. A temporada do verão 2026 do P12 Guarapari se despede na próxima sexta-feira, dia 16, com o aguardado show de Jorge & Mateus. Veja as fotos de Léo Gurgel.
Dorion e Tatiana Soares embarcam nesta segunda-feira para Nova York, onde cumprem uma agenda estratégica da marca Dorion Soares. O casal participa da reunião anual de planejamento, momento dedicado à definição dos projetos da DS nos Estados Unidos.
Após os compromissos profissionais, seguem para Miami, onde aproveitam dias de descanso.
Paulo Erlarcher recebe grupo de amigos para celebrar a primeira colheita de uvas no sábado (24), em seu Amiatta Lodge, em Santa Teresa.
A Cantina Mattiello convida uma degustação premiada, uma nova experiência de turismo cultural e gastronômico de Santa Teresa, que celebra os 30 anos da cantina e o reconhecimento nacional com duas premiações. Será na sexta-feira (23), com a presença de convidados e autoridades.
A renovação da parceria entre o Sicredi Serrana e a Associação de Empresários da Serra (Ases) foi confirmada em reunião com a presidente Leonelle Lamas. Representaram a cooperativa Fernanda Bertollo, gerente da agência de Laranjeiras, ao lado de Vívian Xavier, gerente de Porto Canoa, e Júnior Lozano, gerente de Jacaraípe, fortalecendo a atuação conjunta em eventos e iniciativas voltadas ao empresariado da Serra
O chef João Vieira, famoso nas redes sociais por suas receitas que sempre vêm após o bordão “hoje eu vou te provar que você não sabe fazer...”, vai assumir a cozinha do vindouro Empório85, restaurante que será inaugurado na Praia da Costa, em Vila Velha, no segundo semestre. Acumulando prêmios gastronômicos nos últimos anos, como o de melhor chef profissional do Brasil em 2025, o jovem chef acumula 1,8 milhões de seguidores, somando os perfis no Instagram e TikTok, onde divulga bastidores da rotina, ensina receitas e compartilha sobre a vida pessoal. “Cozinhar com técnica é bom demais” é a bio do chef João Vieira no perfil que ostenta em uma das redes. Com mais de 9 milhões de curtidas no TikTok, ele pretende trazer essa técnica para o paladar do capixaba, na Praia da Costa. O novo Empório 85 terá foco na gastronomia do Velho Mundo, com carnes e massas deliciosas. Um dos destaques do local será o salão exclusivo para até 10 pessoas, onde o chef vai preparar um menu degustação de oito etapas enquanto dá uma espécie de “aula-show” aos clientes. João Vieira já assina a cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, conhecido pela excelência na alta gastronomia para os visitantes das montanhas capixabas. O novo restaurante em Vila Velha, assim como o de Domingos Martins, tem a assinatura do empresário Johnathan Alves, sócio proprietário do Ybera Group, gigante capixaba dos cosméticos.
A AMAES integra a campanha Mochila Solidária, realizada em Vitória, incentivando a doação de mochilas e tênis para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no retorno às aulas. A participação da associação reforça o compromisso com a inclusão e o apoio às famílias de pessoas com autismo, ampliando as redes de cuidado e solidariedade.
O Iate Clube do Espírito Santo comemora mais uma conquista da vela de base. Aos 13 anos, a atleta Lidia Monike Santos Barbosa foi campeã Juvenil Feminino no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, disputado em Itaparica (BA), no Yacht Clube da Bahia. Revelada pelo projeto social Programa Forças no Esporte (PROFESP), executado pela Marinha do Brasil, Lidia ingressou na Escola de Vela do Iate Clube em 2025. Para o comodoro Fabiano Pereira, investir na base é fundamental: “Talento não falta; o que faltam são oportunidades”.
