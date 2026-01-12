Luan Santana emociona Guarapari após oito anos de espera; veja fotos

A volta de Luan Santana ao Espírito Santo, após oito anos, foi marcada por emoção do início ao fim. À meia-noite da sexta-feira (09), fãs já acampavam na porta do P12 Guarapari para garantir um lugar especial e acompanhar de perto a turnê “Lua”, no sábado (10), no P12, em Guarpari. . Durante toda a apresentação, o público - formado por fãs apaixonadas e saudosas - cantou cada música com lágrimas nos olhos, atento a cada movimento do artista. O show impressionou pela grandiosidade. Luan surgiu em um elevador montado na passarela, muito próximo do público, em meio a uma produção repleta de efeitos especiais, com pirotecnia, chuva de papéis picados e grandes painéis de LED. No figurino, referências marcantes ao estilo Elvis Presley, incluindo um momento com coroa dourada. No repertório, sucessos como “Morena”, “Coração Cigano”, “Chuva de Arroz”, “Meio Termo” e “Abalo Emocional”, além de um dos pontos mais emocionantes da noite: balões brancos voando enquanto o público cantava em coro, apenas ao som do piano, o hit “Te Esperando”. Na reta final, Luan reuniu grandes clássicos da carreira como “Amar Não é Pecado”, “Meteoro” e “Sinais”, levando o público ao auge da emoção. No palco, o cantor ainda revelou o desejo de trazer a turnê “Registro Histórico” para o Espírito Santo e deixou uma mensagem especial: “2026 será o melhor ano de nossas vidas”, desejando boas energias ao público nesta primeira quinzena de janeiro. A temporada do verão 2026 do P12 Guarapari se despede na próxima sexta-feira, dia 16, com o aguardado show de Jorge & Mateus. Veja as fotos de Léo Gurgel.