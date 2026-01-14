Camarote Vix esquenta para o Carnaval de Vitória com programação especial

Partiu, disney!

Paula Segui e Camila Queiroz, diretoras da Tia Penha Tours, embarcaram para os EUA para muita badalação nessa temporada. Os grupos desta edição estão super animados e a viagem de 18 dias promete experiências inesquecíveis, incluindo as novidades do Universal Epic Universe, com cinco mundos temáticos: Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe (Monstros), Ministério da Magia (Harry Potter) e Como Treinar o Seu Dragão, além de montanhas-russas radicais, atrações interativas e experiências gastronômicas incríveis. Depois de duas semanas de muita magia na Disney, os grupos da Tia Penha Tours seguem viagem rumo à Big Apple. Nova York entra no roteiro com passeios pela 5ª Avenida, fotos clássicas no Brooklyn e a expectativa, sempre emocionante, de ver neve caindo na Times Square.