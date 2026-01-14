  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Camarote Vix esquenta para o Carnaval de Vitória com programação especial

Vitória
Publicado em 14/01/2026 às 04h00
Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro

Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro são os anfitriões do Camarote Vix. Crédito: IndieClick

Camarote Vix já iniciou o clima de festa para o Carnaval de Vitória, que acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro, com uma série de eventos preparatórios. A agenda começa no dia 21 de janeiro, com a Noite das Embaixadoras, no Barlavento, marcada pela entrega oficial dos kits.

Nos dias 24 e 31 de janeiro, o público entra no ritmo com o Aquecimento Camarote Vix, no Repique. Já no dia 31, a programação ganha um capítulo especial com o Camarote Vix Day, na Arena Evo, em uma manhã dedicada ao bem-estar, com experiências voltadas à saúde, qualidade de vida e lifestyle. 

A sequência de encontros reforça a proposta do Camarote Vix de unir experiência, lifestyle e muito samba, preparando o público para viver dois dias intensos no maior espetáculo do carnaval capixaba.

EM VILA VELHA

Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, Fabrício Noronha, César Oiticica, Omar Salomão

César Oiticica, diretor do Projeto Hélio Oiticica, esteve em Vila Velha na última segunda-feira (12) para acompanhar a instalação da Magic Square #3 no Parque Cultural Casa do Governador. Trata-se de um labirinto a céu aberto, formado por planos de cor vibrantes, que oferece uma experiência sensorial imersiva e é a terceira obra da série no mundo e a segunda aberta ao público. A estrutura está prevista para ser inaugurada em fevereiro. Na foto: Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, Fabrício Noronha, César Oiticica, Omar Salomão. Crédito: C2 Comunicação

Chefs capixabas

Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón recebem os chefs Juarez Campos,  Kamila Zamprogno, Bia Brunow, Rodrigo Carramanhos, Fábio Mosé, Ivan Di Cesare e Emilio Farfan para o jantar especial Chefs Capixabas,  . no próximo dia 22 , no Soeta. 

INAUGURAÇÃO

Os sócios Flávio e Lorrayne Borsato na inauguração do Borsato Studio na Praia da Costa

Os sócios Flávio e Lorrayne Borsato:  na inauguração do Borsato Studio, espaço de beleza e bem-estar,  na Praia da Costa. Crédito: Cloves Louzada

Paula Segui e Camila Queiroz novas diretoras da Tia Penha Tours embarcaram para os EUA para muita badalação nessa temporada. Divulgação
Partiu, disney! 

Paula Segui e Camila Queiroz,  diretoras da Tia Penha Tours, embarcaram para os EUA para muita badalação nessa temporada. Os grupos desta edição estão super animados e a viagem de 18 dias promete experiências inesquecíveis, incluindo as novidades do Universal Epic Universe, com cinco mundos temáticos: Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe (Monstros), Ministério da Magia (Harry Potter) e Como Treinar o Seu Dragão, além de montanhas-russas radicais, atrações interativas e experiências gastronômicas incríveis. Depois de duas semanas de muita magia na Disney, os grupos da Tia Penha Tours seguem viagem rumo à Big Apple. Nova York entra no roteiro com passeios pela 5ª Avenida, fotos clássicas no Brooklyn e a expectativa, sempre emocionante, de ver neve caindo na Times Square.

EM ABU DHABI 

Zayed Sustainability Prize, realizada em Abu Dhabi, durante a Abu Dhabi Sustainability Week

A Jade, empresa brasileira que promove a educação inclusiva para crianças neurodivergentes por meio da tecnologia, ganhou o maior premio de sustentabilidade do mundo, o Zayed Sustainability Prize, entregue diretamente das mãos de Sheikh Mohammed Bin Zayed, presidente de Abu Dhabi, ao Ronaldo Lima Cohin Ribeiro, fundador e CEO da Jade, além de um premio de 1 milhão de dolares.  Na foto: Lucas Cohin, filho de Ronaldo, criança autista que inspirou a criação da Jade  e um estudante dos Emirados Árabes Unidos, beneficiado pela solução da Jade no país. Crédito: Divulgação

 Isabella Lira, Lucas Carvalheira e os filhos Luca e Maria Carvalheira. Arquivo pessoal
em pernambuco

A empresária Isabella Lira que faz parte do grupo Grau Técnico e da gelateria Borelli no ES, curtindo verão no litoral Sul de Pernambuco, em Serrambi, ao lado do marido Lucas Carvalheira e dos filhos Luca e Maria Carvalheira

