Camarote Vix esquenta para o Carnaval de Vitória com programação especial

Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro são os anfitriões do Camarote Vix. Crédito: IndieClick
O Camarote Vix já iniciou o clima de festa para o Carnaval de Vitória, que acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro, com uma série de eventos preparatórios. A agenda começa no dia 21 de janeiro, com a Noite das Embaixadoras, no Barlavento, marcada pela entrega oficial dos kits.
Nos dias 24 e 31 de janeiro, o público entra no ritmo com o Aquecimento Camarote Vix, no Repique. Já no dia 31, a programação ganha um capítulo especial com o Camarote Vix Day, na Arena Evo, em uma manhã dedicada ao bem-estar, com experiências voltadas à saúde, qualidade de vida e lifestyle.
A sequência de encontros reforça a proposta do Camarote Vix de unir experiência, lifestyle e muito samba, preparando o público para viver dois dias intensos no maior espetáculo do carnaval capixaba.
EM VILA VELHA
César Oiticica, diretor do Projeto Hélio Oiticica, esteve em Vila Velha na última segunda-feira (12) para acompanhar a instalação da Magic Square #3 no Parque Cultural Casa do Governador. Trata-se de um labirinto a céu aberto, formado por planos de cor vibrantes, que oferece uma experiência sensorial imersiva e é a terceira obra da série no mundo e a segunda aberta ao público. A estrutura está prevista para ser inaugurada em fevereiro. Na foto: Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, Fabrício Noronha, César Oiticica, Omar Salomão. Crédito: C2 Comunicação
Chefs capixabas
Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón recebem os chefs Juarez Campos, Kamila Zamprogno, Bia Brunow, Rodrigo Carramanhos, Fábio Mosé, Ivan Di Cesare e Emilio Farfan para o jantar especial Chefs Capixabas, . no próximo dia 22 , no Soeta.
INAUGURAÇÃO
Os sócios Flávio e Lorrayne Borsato: na inauguração do Borsato Studio, espaço de beleza e bem-estar, na Praia da Costa. Crédito: Cloves Louzada
Paula Segui e Camila Queiroz, diretoras da Tia Penha Tours, embarcaram para os EUA para muita badalação nessa temporada. Os grupos desta edição estão super animados e a viagem de 18 dias promete experiências inesquecíveis, incluindo as novidades do Universal Epic Universe, com cinco mundos temáticos: Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe (Monstros), Ministério da Magia (Harry Potter) e Como Treinar o Seu Dragão, além de montanhas-russas radicais, atrações interativas e experiências gastronômicas incríveis. Depois de duas semanas de muita magia na Disney, os grupos da Tia Penha Tours seguem viagem rumo à Big Apple. Nova York entra no roteiro com passeios pela 5ª Avenida, fotos clássicas no Brooklyn e a expectativa, sempre emocionante, de ver neve caindo na Times Square.
EM ABU DHABI
A Jade, empresa brasileira que promove a educação inclusiva para crianças neurodivergentes por meio da tecnologia, ganhou o maior premio de sustentabilidade do mundo, o Zayed Sustainability Prize, entregue diretamente das mãos de Sheikh Mohammed Bin Zayed, presidente de Abu Dhabi, ao Ronaldo Lima Cohin Ribeiro, fundador e CEO da Jade, além de um premio de 1 milhão de dolares. Na foto: Lucas Cohin, filho de Ronaldo, criança autista que inspirou a criação da Jade e um estudante dos Emirados Árabes Unidos, beneficiado pela solução da Jade no país. Crédito: Divulgação
A empresária Isabella Lira que faz parte do grupo Grau Técnico e da gelateria Borelli no ES, curtindo verão no litoral Sul de Pernambuco, em Serrambi, ao lado do marido Lucas Carvalheira e dos filhos Luca e Maria Carvalheira
