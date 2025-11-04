Rede Gazeta firma parceria com Camarote Vix no Carnaval de Vitória

Bruno Araújo, Bruno Passoni, Mateus Carvalho, Marcello Moraes, Toninho Boechat e Márcio Ribeiro: na assinatura da parceria da Rede Gazeta com o Camararote Vix, nesta terça0feira (04), na sala Vip da Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Rede Gazeta acaba de firmar parceria com o camarote mais tradicional e desejado do Sambão do Povo, o Camarote Vix, no Carnaval de Vitória 2026. O lançamento reuniu os diretores da Rede Gazeta e da Aquarius Produções e Booa Produções, responsáveis pelo Vix, nesta terça-feira (04), na sede da empresa, em Vitória.



Em sua 9ª edição em 2026, o Camarote Vix promete elevar ainda mais a entrega com uma superestrutura de três andares, além de shows ao vivo, DJs, serviços premium e atmosfera vibrante, somando entretenimento, gastronomia e celebração à altura do folião capixaba e turistas que vêm para o Espírito Santo. A folia acontece nos dias 06 e 07 de fevereiro, no setor G do Sambão do Povo.

Na sexta-feira, a atração será o cantor Thiago Martins. No sábado, o clima de folia segue com Samba Júnior e DJ Bero Costa, em uma noite com abadá e open bar premium.

Além da localização privilegiada e vista privilegiada dos desfiles, o Camarote Vix contará com palco exclusivo com shows ao vivo nos intervalos das escolas, praça de alimentação assinada pelo Don Camaleone, bares e banheiros exclusivos.

A edição 2026 também marca o reencontro do Camarote Vix com a Rede Gazeta. Após uma pausa estratégica, a parceria iniciada em 2018 e que seguiu até 2020, retorna com um espaço exclusivo para relacionamento com convidados, clientes e marcas parceiras, reforçando inovação, visibilidade e tradição.

Criado pelos sócios Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, da Booa Produções, o Camarote Vix é o mais desejado da avenida desde o primeiro ano na avenida. A produção e realização do Camarote Vix carrega no DNA a assinatura de quem está à frente de grandes shows e experiências no Espírito Santo, reafirmando o compromisso com conforto, excelência, segurança e entrega premium: Aquarius Produções e Booa Produções.

Veja quem participou do evento de lançamento na Rede Gazeta nas fotos de Carlos Alberto Silva.

Thainá Bahia, Marcella Scaramella e Isadora Lima. Crédito: Carlos Alberto Silva

Giliard Ferreira, Carol Lima, Leila Marchesi, Tiago Silvares, Gabriela Laranja e Carlos Gonzaga. Crédito: Carlos Alberto Silva

Mariana Perini, Bruno Passoni e Douglas Motta. Crédito: Carlos Alberto Silva

Giliard Ferreira, Carol Lima, Renata Rasseli, Bruno Araújo e Leila Marchesi. Crédito: Carlos Alberto Silva

Lara Rosado, Philipe Ferreira, Carla Sobreira e Tiago Silvares. Crédito: Carlos Alberto Silva

