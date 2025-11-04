  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Rede Gazeta firma parceria com Camarote Vix no Carnaval de Vitória

Vitória
Publicado em 04/11/2025 às 17h38
Camararote VIX

Bruno Araújo, Bruno Passoni, Mateus Carvalho, Marcello Moraes, Toninho Boechat e Márcio Ribeiro: na assinatura da parceria da Rede Gazeta com o  Camararote Vix, nesta terça0feira (04), na sala Vip da Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Rede Gazeta acaba de firmar parceria com o camarote mais tradicional e desejado do Sambão do Povo, o Camarote Vix, no Carnaval de Vitória 2026. O lançamento reuniu os diretores da Rede Gazeta e da Aquarius Produções e Booa Produções, responsáveis pelo Vix, nesta terça-feira (04), na sede da empresa, em Vitória.

Em sua 9ª edição em 2026, o Camarote Vix promete elevar ainda mais a entrega com uma superestrutura de três andares, além de shows ao vivo, DJs, serviços premium e atmosfera vibrante, somando entretenimento, gastronomia e celebração à altura do folião capixaba e turistas que vêm para o Espírito Santo. A  folia acontece  nos dias 06 e 07 de fevereiro, no setor G do Sambão do Povo. 

Na sexta-feira, a atração será o cantor Thiago Martins. No sábado, o clima de folia segue com Samba Júnior e DJ Bero Costa, em uma noite com abadá e open bar premium.

Além da localização privilegiada e vista privilegiada dos desfiles, o Camarote Vix contará com palco exclusivo com shows ao vivo nos intervalos das escolas, praça de alimentação assinada pelo Don Camaleone, bares e banheiros exclusivos.

A edição 2026 também marca o reencontro do Camarote Vix com a Rede Gazeta. Após uma pausa estratégica, a parceria iniciada em 2018 e que seguiu até 2020, retorna com um espaço exclusivo para relacionamento com convidados, clientes e marcas parceiras, reforçando inovação, visibilidade e tradição.

Criado pelos sócios Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, da Booa Produções, o Camarote Vix é o mais desejado da avenida desde o primeiro ano na avenida. A produção e realização do Camarote Vix carrega no DNA a assinatura de quem está à frente de grandes shows e experiências no Espírito Santo, reafirmando o compromisso com conforto, excelência, segurança e entrega premium: Aquarius Produções e Booa Produções.

Veja quem participou do evento de lançamento na Rede Gazeta nas fotos de Carlos Alberto Silva. 

Camararote VIX

Thainá Bahia, Marcella Scaramella e Isadora Lima. Crédito: Carlos Alberto Silva

Camararote VIX

Giliard Ferreira, Carol Lima, Leila Marchesi, Tiago Silvares, Gabriela Laranja e Carlos Gonzaga. Crédito: Carlos Alberto Silva

Camararote VIX

Mariana Perini, Bruno Passoni e Douglas Motta. Crédito: Carlos Alberto Silva

Camararote VIX

Giliard Ferreira, Carol Lima, Renata Rasseli, Bruno Araújo e Leila Marchesi. Crédito: Carlos Alberto Silva

Camararote VIX

Lara Rosado, Philipe Ferreira, Carla Sobreira e Tiago Silvares. Crédito: Carlos Alberto Silva

Camarote Vix + Rede Gazeta

Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Carnaval
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Carnaval
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Carnaval
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Carnaval
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Carnaval
Camararote VIX. Carlos Alberto Silva
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX
Camararote VIX

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Gustavo Rezende , Lorena Perdigão , Andressa Brunoro e Guilherme Roncetti
Carnaval de Vitória: veja quem circulou pelo Espaço HZ da Rede Gazeta
oraes, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e Bruno Araújo
Carnaval de Vitória: Rede Gazeta recebe o prefeito Pazolini no Espaço HZ
Any Cometti e Bethania Miranda
TV Gazeta exibe o especial "Sinal Verde: é carnaval"

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval de Vitória Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível