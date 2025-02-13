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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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TV Gazeta exibe o especial "Sinal Verde: é carnaval"

Publicado em
13 fev 2025 às 11:51
Any Cometti e Bethania Miranda
Any Cometti e Bethania Miranda são as apresentadoras do programa "Sinal Verde: é carnaval" Crédito: TV Gazeta
Já é carnaval na nossa telinha. A TV Gazeta exibe nesta sexta-feira. após o BBB, às 23h15.  o especial "Sinal Verde: é carnaval".  Com apresentação de Any Cometti e Bethania Miranda, roteiro e edição de texto de Any, reportagem de Bethania,  edição e finalização de Jefferson Teófilo, o programa dá protagonismo às pessoas que lutam e vivem o amor pelo samba e pelo Carnaval de Vitória.
Com uma linguagem documental, o Sinal Verde terá personagens tradicionais da velha guarda do samba capixaba, e a nova geração, que continuam perpetuando e contribuindo para que o nosso carnaval continue crescendo.
"Vamos mostrar desfiles antigos e os outros locais que as escolas desfilaram antes do Sambão do Povo ter sido inaugurado, em 1987. Antes dele ser contruído, os desfiles aconteceram nas avenidas Princesa Isabel, Jerônimo Monteiro e Reta da Penha", conta Bethania.
Os personagens do programa contaram como era essa dinâmica, e como as escolas eram menores, quais eram os desafios da época.
PROGRAMA SINAL VERDE: É CARNAVAL
Luiza Andrade faz parte da corte do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: TV Gazeta
PROGRAMA SINAL VERDE: É CARNAVAL
Tereu Mathias comanda a bateria Ritmo Forte, da Piedade Crédito: TV Gazeta
PROGRAMA SINAL VERDE: É CARNAVAL
Andressa Leal, ex-porta-bandeira e estandarte de Ouro da Unidos de Jucutuquara Crédito: TV Gazeta

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