TV Gazeta exibe o especial "Sinal Verde: é carnaval"

Any Cometti e Bethania Miranda são as apresentadoras do programa "Sinal Verde: é carnaval" Crédito: TV Gazeta

Já é carnaval na nossa telinha. A TV Gazeta exibe nesta sexta-feira. após o BBB, às 23h15. o especial "Sinal Verde: é carnaval". Com apresentação de Any Cometti e Bethania Miranda, roteiro e edição de texto de Any, reportagem de Bethania, edição e finalização de Jefferson Teófilo, o programa dá protagonismo às pessoas que lutam e vivem o amor pelo samba e pelo Carnaval de Vitória.

Com uma linguagem documental, o Sinal Verde terá personagens tradicionais da velha guarda do samba capixaba, e a nova geração, que continuam perpetuando e contribuindo para que o nosso carnaval continue crescendo.



"Vamos mostrar desfiles antigos e os outros locais que as escolas desfilaram antes do Sambão do Povo ter sido inaugurado, em 1987. Antes dele ser contruído, os desfiles aconteceram nas avenidas Princesa Isabel, Jerônimo Monteiro e Reta da Penha", conta Bethania.

Os personagens do programa contaram como era essa dinâmica, e como as escolas eram menores, quais eram os desafios da época.

Luiza Andrade faz parte da corte do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: TV Gazeta

Tereu Mathias comanda a bateria Ritmo Forte, da Piedade Crédito: TV Gazeta