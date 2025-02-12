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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camila Esquerdo e Felipe Mota dizem sim-sim no Uruguai com capixabas

Publicado em
12 fev 2025 às 06:36
Camila Esquerdo e Felipe Mota com os pais Damião do noivo Damião Soares e Ada Mota
Camila Esquerdo e Felipe Mota com os pais do noivo Damião Soares e Ada Mota Crédito: arquivo pessoal

Camila&Felipe 

Sob o sol da praia de José Inácio, no Uruguai, Camila Esquerdo e Felipe Mota disseram sim-sim em destination wedding no último final de semana. O noivo é filho da empresária capixaba Ada Mota, que foi prestigiada com a presença de muitos capixabas. O endereço da celebração foi Luz Culinary Wine Lodge e a pista foi animada pela banda Ara Ketu. Veja as fotos!

LANÇAMENTO DE LIVRO

Livro

O advogado Raphael Boldt é o responsável por traduzir para o português, pela primeira vez, o livro O Conceito de Delito Econômico-Político, do renomado penalista alemão Wolfgang Naucke. A obra se destaca pela sofisticada análise da interseção entre economia, política e direito penal, abordando como o sistema penal trata os ilícitos cometidos por atores econômicos poderosos. A obra está em pré-venda no site da editora Tirant lo Blanch e em breve chegará às livrarias.

Vports é certificada

 A VPorts acaba de receber o selo do Great Place to Work (GPTW), que reconhece as melhores empresas para se trabalhar em todo o mundo. A certificação é resultado de uma pesquisa independente realizada pela instituição junto aos colaboradores, que avaliaram critérios como qualidade do ambiente de trabalho, práticas de gestão, respeito, confiança e engajamento. O diretor-presidente da VPorts, Gustavo Serrão, comemora a certificação junto com sua equipe, que vem construindo uma cultura de valorização das pessoas e reconhecimento de resultados. Iniciativas e programas de desenvolvimento profissional, campanhas de bem-estar, ações de diversidade, benefícios competitivos e ritos de celebração de resultados são alguns dos pilares que contribuíram para essa conquista.

EM MIAMI

Arq&Decor

Raphael Leal e Regiane Marques, do time de gestão de relacionamento do Club&Casa Design, juntamente com empresários do segmento arq&decor do Estado, recebem no próximo dia 20 de fevereiro, no cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia, cerca de 120 convidados, entre eles arquitetos e designers capixabas, para a grande noite de premiação da campanha 2024 do Club, que é a maior e mais completa plataforma de relacionamento arq&decor no Brasil, presente em cerca de 20 estados e mais de 50 cidades, com mais de 35 mil profissionais cadastrados. Os profissionais capixabas premiados vão ganhar desde imersões e conteúdos exclusivos até viagens nacionais e internacionais

De camarote

Representando a Rede Gazeta, Marcio Facco Gaspar confirmou presença no AYKO Camarote, evento que marca oficialmente o calendário anual de eventos da AYKO Technology. Giuseppe Feitoza, Fabio Almeida, Felipe Martin e Guilherme Iglésias vão receber cerca de 300 convidados no próximo dia 14 de fevereiro, no Ilha Buffet Álvares Cabral. Pedro Costa, Glauco e DJ Leo Conde prometem animar a festa!

ANIVERSÁRIO

Juliano, Camila, a irmãzinha Maria Vitória e a aniversariante Maria Eduarda Perim Pimentel 
Juliano, Camila, a irmãzinha Maria Vitória e a aniversariante Maria Eduarda Perim Pimentel: celebrando 8 anos da Maria Eduarda, em Vila Velha Crédito: Peperazzi

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