Camila Esquerdo e Felipe Mota dizem sim-sim no Uruguai com capixabas

A VPorts acaba de receber o selo do Great Place to Work (GPTW), que reconhece as melhores empresas para se trabalhar em todo o mundo. A certificação é resultado de uma pesquisa independente realizada pela instituição junto aos colaboradores, que avaliaram critérios como qualidade do ambiente de trabalho, práticas de gestão, respeito, confiança e engajamento. O diretor-presidente da VPorts, Gustavo Serrão, comemora a certificação junto com sua equipe, que vem construindo uma cultura de valorização das pessoas e reconhecimento de resultados. Iniciativas e programas de desenvolvimento profissional, campanhas de bem-estar, ações de diversidade, benefícios competitivos e ritos de celebração de resultados são alguns dos pilares que contribuíram para essa conquista.