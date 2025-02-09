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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Laura Daher celebra aniversário com festa intimista em Vitória

Publicado em
09 fev 2025 às 03:00
Laura Daher e Dora Daher
A aniversariante Laura Daher e Dora Daher: tarde de parabéns pra você!  Crédito: Divulgação

Viva, Laura!

Laura Daher comemorou aniversário na quinta-feira (06), em sua loja, a Vila Dora Daher, com amigos e familiares em festa íntima e vibrante. "Celebrar a vida ao lado de pessoas queridas é muito bom. Mais do que festejar, eu me sinto amada e renovada para o próximo ano que, espero, seja muito bom para todos nós", disse Laura. Veja as fotos!

FESTA

Ana Maria Buaiz e Gabriel Dias
Ana Maria Buaiz e Gabriel Dias: celebrando Vera Perenzin!  Crédito: Camilla Baptistin

Treino personalizado

Compreender a composição corporal é fundamental para otimizar o desempenho e garantir a segurança durante os exercícios físicos. A bioimpedância avalia indicadores como Índice de Massa Corporal (IMC), massa muscular, percentual de gordura e níveis de hidratação, permitindo personalizar os treinos de acordo com as necessidades individuais. Para democratizar o acesso a essa abordagem, o empresário Marcus Frizzera convida a comunidade para participar de uma avaliação de bioimpedância na Academia Razões do Corpo, no dia 18 de fevereiro. “A personalização do treino não só acelera a evolução, mas também garante uma prática mais segura e eficaz, respeitando os limites e as necessidades do corpo de cada pessoa”, ressalta Frizzera.

QUERIDAS DE RR

Bia Perenzin, Lorena Croce e Beatriz Croce
Bia Perenzin, Lorena Croce e Beatriz Croce: em sunset party na Ilha Crédito: Camilla Baptistin

Tatoo 2025

A renomada tatuadora capixaba Kessy Borges foi a única profissional do Espírito Santo convidada para compor o júri da Jund Ink Expo Tattoo 2025, uma das mais importantes convenções de tatuagem do Brasil. O evento acontece neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, em Jundiaí (SP), reunindo artistas renomados do país e do exterior para celebrar a arte na pele. Com anos de experiência e um olhar apurado para a arte na pele, Kessy Borges avalia essa oportunidade como um reconhecimento de sua trajetória e dedicação ao segmento. "Ser convidada para avaliar os melhores talentos é um marco na minha carreira e reflete o compromisso que tenho com a excelência na tatuagem", destaca a artista. Além da competição entre os tatuadores, a Jund Ink Expo Tattoo também oferece workshops, exposições e atrações culturais, consolidando-se como um espaço de valorização da arte e da criatividade. A presença de Kessy Borges no júri reforça a importância dos profissionais capixabas no cenário nacional da tatuagem.

Chá das Cinco

A segunda edição do evento Chá das Cinco já tem data marcada: 15 de fevereiro, no Shopping Vitória. O encontro reunirá influenciadoras e amantes da moda para um bazar exclusivo com peças curadas por nomes como Flavia Yara Lavagnoli, Sara Broedel, Juliana Oliveros e Karoline Dias. Uma oportunidade imperdível para renovar o guarda-roupa e se conectar com o universo fashion.

CELEBRANDO!

Mariana Lisboa, Patricia Castro, Vera Perenzin e Sabrina Fajardo
Mariana Lisboa, Patricia Castro, Vera Perenzin e Sabrina Fajardo:  tarde de parabéns pra você! Crédito: Camilla Baptistin

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