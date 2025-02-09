Laura Daher celebra aniversário com festa intimista em Vitória

A renomada tatuadora capixaba Kessy Borges foi a única profissional do Espírito Santo convidada para compor o júri da Jund Ink Expo Tattoo 2025, uma das mais importantes convenções de tatuagem do Brasil. O evento acontece neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, em Jundiaí (SP), reunindo artistas renomados do país e do exterior para celebrar a arte na pele. Com anos de experiência e um olhar apurado para a arte na pele, Kessy Borges avalia essa oportunidade como um reconhecimento de sua trajetória e dedicação ao segmento. "Ser convidada para avaliar os melhores talentos é um marco na minha carreira e reflete o compromisso que tenho com a excelência na tatuagem", destaca a artista. Além da competição entre os tatuadores, a Jund Ink Expo Tattoo também oferece workshops, exposições e atrações culturais, consolidando-se como um espaço de valorização da arte e da criatividade. A presença de Kessy Borges no júri reforça a importância dos profissionais capixabas no cenário nacional da tatuagem.