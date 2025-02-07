Lopes ES abre temporada 2025 do mercado imobiliário capixaba

Uma tarde de insights e inspirações para o mercado imobiliário capixaba em 2025. A Lopes Espírito Santo realizou nesta quinta-feira (6), o Inspira Lopes 2025, evento que comemorou os resultados alcançados no Espírito Santo em 2024 e traçou os objetivos para 2025. Este ano, a empresa completa 90 anos de atuação em nível nacional, incluindo 18 em solo capixaba. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 500 mil em premiações para os corretores parceiros da imobiliária.
O anfitrião foi o CEO da Lopes, Marcos Murad, que recebeu Yuri Utida, especialista em vendas e comunicação de impacto, para falar para os consultores da empresa capixaba.
O Inspira Lopes 2025, que movimentou o Prime Hall, em Jardim da Penha, Vitória, reuniu ainda parceiros da imobiliário e foi encerrado com um happy hour animado pela banda Picnic Dogs e DJ Bono.
CONTEÚDO OFERECIDO PELA LOPES ESPÍRITO SANTO (@lopesimoveises)