Lopes ES abre temporada 2025 do mercado imobiliário capixaba

Uma tarde de insights e inspirações para o mercado imobiliário capixaba em 2025. A Lopes Espírito Santo realizou nesta quinta-feira (6), o Inspira Lopes 2025, evento que comemorou os resultados alcançados no Espírito Santo em 2024 e traçou os objetivos para 2025. Este ano, a empresa completa 90 anos de atuação em nível nacional, incluindo 18 em solo capixaba. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 500 mil em premiações para os corretores parceiros da imobiliária.