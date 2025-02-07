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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Lopes ES abre temporada 2025 do mercado imobiliário capixaba

Publicado em
07 fev 2025 às 10:49
Diretoria da Lopes ES
Gustavo Souza,   Pedro Paulo Marques, Marcos Murad,   Aldaíres Santos e   Fábio Bittar: no Inspira Lopes 2025, em Vitória Crédito: Renata Rasseli
Uma tarde de insights e inspirações para o mercado imobiliário capixaba em 2025.  A Lopes Espírito Santo realizou  nesta quinta-feira (6), o Inspira Lopes 2025,  evento que comemorou os resultados alcançados no Espírito Santo em 2024 e traçou os objetivos para 2025. Este ano, a empresa completa 90 anos de atuação em nível nacional, incluindo 18 em solo capixaba. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 500 mil em premiações para os corretores parceiros da imobiliária. 
O anfitrião foi o CEO da Lopes, Marcos Murad, que recebeu Yuri Utida,  especialista em vendas e comunicação de impacto, para falar para os consultores da empresa capixaba. 
O Inspira Lopes 2025, que movimentou o Prime Hall, em Jardim da Penha, Vitória, reuniu ainda parceiros da imobiliário e foi encerrado com um happy hour animado pela banda Picnic Dogs e DJ Bono.
Marcos Murad e Yuri Utida
Marcos Murad e Yuri Utida Crédito: Cloves Louzada
Bruno Ullot e Manuela Murad
Bruno Ullot e Manuela Murad Crédito: Renata Rasseli
Breno Peixoto e Simone Mozine
Breno Peixoto e Simone Mozine Crédito: Cloves Louzada
Marcos Murad e Renatinho Sandri
Marcos Murad e Renatinho Sandri Crédito: Cloves Louzada
Marcos Murad, Letícia Rody e Itamar
Marcos Murad, Letícia Rody e Itamar, da Lopes Guarapari Crédito: Renata Rasseli
Marcella Surlo
Marcella Surlo Crédito: Cloves Louzada
Manuela Murad e Marcos Murad
Manuela Murad e Marcos Murad Crédito: Cloves Louzada

Inspira Lopes 2025

CONTEÚDO OFERECIDO PELA LOPES ESPÍRITO SANTO (@lopesimoveises)

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