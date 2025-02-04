DJ Larissa Tantan celebra aniversário em bloco de carnaval na Prainha
Publicado em
04 fev 2025 às 03:00
Kamilla Zamprogno, Camila Resende, Daniela Caser, Juliana Gama e a aniversariante Larissa Tantan (centro): folia e parabéns pra você!Crédito: Divulgação
Viva, Larissa!
DJ querida de RR, Larissa Tantan comemorou aniversário em ritmo de folia ao lado de amigos, no sábado (01º), um bloco de carnaval, na Prainha. Veja as fotos!
NO CEARÁ
Marcela Pagani, Samanta Dalla e Regina Pagani: no lançamento da coleção Inverno 2025 da Boudoir Collection, em FortalezaCrédito: Divulgação
Sim-sim no Uruguai
Sandro e Luciana Esquerdo e Damião Soares e Ada Mota vão celebrar o casamento de seus filhos Camila e Felipe, no sábado, dia 8 de fevereiro, no Luz Culinary ine Lodge, em José Ignácio, no Uruguai.
Sim-sim em Anchieta
Manuela Murad e Bruno Ullot convidam para o casamento, a ser realizado dia 29 de março, no Canto do Mar, em Anchieta. Os noivos são filhos de Marcos Murad e Fabiana Croce e Juliana Vilela e Wagner Ullot. Estaremos lá!
Parceria
A cantora Graciella D’ Ferraz está mobilizando DJs da cena capixaba para que eles incluam sua nova canção, “40 Graus Remix”, em suas playlists durante os eventos em que tocam. O clipe do single autoral será lançado no Youtube no dia 7 de fevereiro.
Conexões femininas
Marianne Assbu convida para encontro sobre saúde da mulher, sexualidade, qualidade de vida e troca de experiências entre mulheres incríveis com a Dra. Alda Libardi e Camila Pitanga Salim, no dia 11 de fevereiro, na Consuelo House, Barro Vermelho.
EM BRASÍLIA
NA ESCÓCIA
Moyses e Gracinha Nader: no Scott Monument , em EdimburgoCrédito: Arquivo pessoal
Verão cultural
Nesta quarta-feira (05) durante o Festival Verão Cultural Sônia Cabral, Fernanda Nali falará sobre seu segundo livro “A duração da sombra”, numa noite com Ione Duarte e Fabíola Sampaio.
Missa de 7º Dia
Será nesta quarta-feira (05), às 18h30, na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, a missa de 7º dia de falecimento de Regina Rodrigues Hees.