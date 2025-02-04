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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

DJ Larissa Tantan celebra aniversário em bloco de carnaval na Prainha

Publicado em
04 fev 2025 às 03:00
Aniversário de Larissa Tantan
Kamilla Zamprogno, Camila Resende, Daniela Caser,  Juliana Gama e  a aniversariante Larissa Tantan (centro): folia e parabéns pra você! Crédito: Divulgação

Viva, Larissa!

DJ querida de RR, Larissa Tantan comemorou aniversário em ritmo de folia ao lado de amigos, no sábado (01º), um bloco de carnaval,  na Prainha. Veja as fotos!

NO CEARÁ

Marcela Pagani, Samanta Dalla e Regina Pagani
Marcela Pagani, Samanta Dalla e Regina Pagani: no lançamento da coleção Inverno 2025 da Boudoir Collection, em Fortaleza Crédito: Divulgação

Sim-sim no Uruguai

Sandro e Luciana Esquerdo e Damião Soares e Ada Mota vão celebrar o casamento de seus filhos Camila e Felipe, no sábado, dia 8 de fevereiro, no Luz Culinary ine Lodge, em José Ignácio, no Uruguai. 

Sim-sim em Anchieta

Manuela Murad e Bruno Ullot convidam para o casamento, a ser realizado dia 29 de março,  no Canto do Mar, em Anchieta. Os noivos são filhos de Marcos Murad e Fabiana Croce e Juliana Vilela e Wagner Ullot. Estaremos lá!

Parceria

A cantora Graciella D’ Ferraz está mobilizando DJs da cena capixaba para que eles incluam sua nova canção, “40 Graus Remix”, em suas playlists durante os eventos em que tocam. O clipe do single autoral será lançado no Youtube no dia 7 de fevereiro.

Conexões femininas

Marianne Assbu convida para encontro sobre saúde da mulher, sexualidade, qualidade de vida e troca de experiências entre mulheres incríveis com a Dra. Alda Libardi e Camila Pitanga Salim, no dia 11 de fevereiro, na Consuelo House, Barro Vermelho.

EM BRASÍLIA 

NA ESCÓCIA

Moyses e Gracinha Nader em Scott Monument , Edimburgo
Moyses e Gracinha Nader: no Scott Monument , em Edimburgo Crédito: Arquivo pessoal

Verão cultural

Nesta  quarta-feira (05) durante o Festival Verão Cultural Sônia Cabral, Fernanda Nali  falará sobre seu  segundo livro “A duração da sombra”, numa noite com Ione Duarte e Fabíola Sampaio. 

Missa de 7º Dia

Será nesta quarta-feira (05), às 18h30, na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, a missa de 7º dia de falecimento de Regina Rodrigues Hees. 

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