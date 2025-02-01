Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Carolina Neves promove encontro de verão em Vitória; veja fotos

Publicado em
01 fev 2025 às 03:00
Leilan Lacerda, Carolina Neves e Fabiana Barroso
Leilan Lacerda, Carolina Neves e Fabiana Barroso Crédito: Willyan Reis

Carolina Neves recebe

Para celebrar a chegada de 2025, a designer de joias Carolina Neves reuniu cerca de 30 mulheres para uma experiência que uniu gastronomia e boas conversas, no Wine Garden do Shopping Vitória. Após o almoço, as convidadas seguiram para a joalheria, onde foram recebidas com a clássica palha italiana e outras sobremesas preparadas pela designer. Além de conferirem as novidades da marca, incluindo a recém-lançada coleção Curve, cada cliente recebeu um charmoso buquê de flores montado na hora e um exclusivo cartão SV Privilège Black, do Shopping Vitória. Veja as fotos!

EM ARACRUZ

Partiu, São Paulo!

De olho nas tendências de decoração, Natália Aliani e Jamile Pena, da ATTRI Decor, chegam a São Paulo na próxima quarta-feira (5), para visitarem a ABUP, feira voltada para decoração. Aproveitando a ocasião, a dupla vai colocar o networking em dia.

Partiu, EUA!

O cirurgião plástico Ariosto Santos, ao lado de sua Shirley Santos e do filho e também cirurgião Ariosto Neto, passam a próxima semana em Miami, para participação no 59º Baker Gordon Symposium. Eles aproveitam para visitar o Aesthetic and Reconstructive Institute em Orlando.

EM ARACRUZ 2

Dia Mundial do Câncer

04 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, data criada para reforçar a conscientização sobre a prevenção à doença. Para a oncologista Juliana Alvarenga, a data tem especial significado em 2025. “Recentemente, a ANS abriu uma consulta pública sugerindo a obrigatoriedade de rastreio através de mamografia, para o câncer de mama, somente a partir dos 50 anos. Graças à mobilização das entidades médicas, o órgão já admite mudar esse critério, recomendando a realização do exame a partir dos 40 anos de idade”, explica.

EM MARATAÍZES

Veja Também

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda terão endereço em Guarapari

Garota do Samba 2025 será anunciada em festa no Gordinho Sambão

Rick Rodrigues apresenta nova exposição em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa de Aniversário Sociedade Coluna Social Agfinde Agcfinde
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança