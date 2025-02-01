Carolina Neves promove encontro de verão em Vitória; veja fotos

04 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, data criada para reforçar a conscientização sobre a prevenção à doença. Para a oncologista Juliana Alvarenga, a data tem especial significado em 2025. “Recentemente, a ANS abriu uma consulta pública sugerindo a obrigatoriedade de rastreio através de mamografia, para o câncer de mama, somente a partir dos 50 anos. Graças à mobilização das entidades médicas, o órgão já admite mudar esse critério, recomendando a realização do exame a partir dos 40 anos de idade”, explica.