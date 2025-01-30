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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rick Rodrigues apresenta nova exposição em Vitória; veja fotos

Publicado em
30 jan 2025 às 03:00
Thais Helal , Rick Rodrigues e Patricia Asseff
Thais Hilal, o artista Rick Rodrigues e Patricia Asseff: no vernissage de "celebrar os sonhos e os mistérios" na OÁ Galeria  Crédito: Mônica Zorzanelli

Rick Rodrigues - 10 anos

Celebrando uma década de carreira, o artista Rick Rodrigues apresenta a exposição "celebrar os sonhos e os mistérios", na OÁ Galeria. A mostra reúne o desenho, o bordado, os tecidos, os papeis e os pequenos objetos, marcas da carreira do artista. Suas criações revelam formas genuínas de compartilhar sua visão do mundo, trazendo à tona temas como saudade, presença e memória. Seu trabalho conecta o universal ao íntimo, convidando o público a preencher as lacunas de suas histórias com experiências pessoais. Veja quem prestigiou a abertura da mostra nesta terça-feira (28).

QUERIDOS DE RR

Alberto Nemer e Luciana Mattar
Alberto Nemer e Luciana Mattar: no aniversário de Patrícia Castro, em Guarapari Crédito: Camilla Baptistin

Posse e continuidade

O presidente da CNT, Vander Costa, e o vice-governador, Ricardo Ferraço, são presenças mais do que confirmadas no evento de posse da nova Diretoria Fetransportes, nesta sexta-feira, 31 de janeiro, no Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha. Presidente reeleito, Renan Chieppe será o anfitrião da noite, que reunirá autoridades, empresários e parceiros do setor de transportes. Presidente da maior entidade representativa do setor no País, Vander virá ao Estado especialmente para o evento.

Livro "As Zootecnistas do Brasil”

A capixaba Renata Erler, especialista em gestão pecuária 360º e eleita Zootecnista Mais Influente do Ano de 2024, será uma das autoras do livro As Zootecnistas do Brasil. O livro faz parte do projeto Mulheres do Agro da editora Mazalti, e destaca o protagonismo feminino no setor que move a economia brasileira. Com mais de 20 anos de experiência na área, Erler irá compartilhar sua trajetória até a fundação da Go On Agro, empresa que se consolidou como referência nacional e internacional em consultoria especializada em gestão pecuária, e que surgiu com o objetivo de transformar produtores rurais em empresários rurais e lucrativos. Criadora do método Gestão Pecuária 360º, Renata atende grandes grupos em diversas regiões do Brasil e conta com experiência internacional na África. No livro, a capixaba e outras 10 zootecnistas compartilham suas histórias, mostrando como a Zootecnia oferece diversos nichos no mercado de trabalho.

Em Paris

Após lançar no final do ano suplemento inédito para crianças autistas na Flórida, Estados Unidos, a biomédica capixaba Cimara La Belle, criadora do exclusivo Método Célula para Melasma, presente hoje em diversos países e estados do Brasil, não para quando o assunto é buscar inovação em saúde, beleza e bem-estar. E é por isso, que ela embarcou essa semana para Paris, França, onde por lá recebe profissionais do segmento de saúde em geral de diversos lugares como Portugal, Suiça, Belgica, França, em um evento exclusivo para apresentar seu mais novo lançamento, ainda em segredo, e que promete revolucionar o mercado.

Tilt test

O médico Gil Gonçalves Azeredo,que atua há 26 anos em Cachoeiro de Itapemirim, agora está atendendo também em Vitória. Com a experiência dos últimos anos, o cardiologista está realizando o exame Tilt Test, na capital. O teste de inclinação é realizado para auxiliar no diagnóstico de síncopes (desmaios). Também é indicado em sintomas como tonturas, vista escura, quedas inexplicadas e perda súbita de consciência.  

MODA

Regina Bossanel, Andressa Allen, Janaina Gurgel.
Regina Bossanel, Andressa Allen e Janaina Gurgel: lançamento fashion na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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