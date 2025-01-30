Rick Rodrigues apresenta nova exposição em Vitória; veja fotos

A capixaba Renata Erler, especialista em gestão pecuária 360º e eleita Zootecnista Mais Influente do Ano de 2024, será uma das autoras do livro As Zootecnistas do Brasil. O livro faz parte do projeto Mulheres do Agro da editora Mazalti, e destaca o protagonismo feminino no setor que move a economia brasileira. Com mais de 20 anos de experiência na área, Erler irá compartilhar sua trajetória até a fundação da Go On Agro, empresa que se consolidou como referência nacional e internacional em consultoria especializada em gestão pecuária, e que surgiu com o objetivo de transformar produtores rurais em empresários rurais e lucrativos. Criadora do método Gestão Pecuária 360º, Renata atende grandes grupos em diversas regiões do Brasil e conta com experiência internacional na África. No livro, a capixaba e outras 10 zootecnistas compartilham suas histórias, mostrando como a Zootecnia oferece diversos nichos no mercado de trabalho.