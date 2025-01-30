Rick Rodrigues apresenta nova exposição em Vitória; veja fotos

Após lançar no final do ano suplemento inédito para crianças autistas na Flórida, Estados Unidos, a biomédica capixaba Cimara La Belle, criadora do exclusivo Método Célula para Melasma, presente hoje em diversos países e estados do Brasil, não para quando o assunto é buscar inovação em saúde, beleza e bem-estar. E é por isso, que ela embarcou essa semana para Paris, França, onde por lá recebe profissionais do segmento de saúde em geral de diversos lugares como Portugal, Suiça, Belgica, França, em um evento exclusivo para apresentar seu mais novo lançamento, ainda em segredo, e que promete revolucionar o mercado.