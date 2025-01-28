Publicitário capixaba lança em São Paulo livro sobre como encantar clientes

O publicitário e empresário Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing Crédito: Divulgação

O publicitário e empresário Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing e referência nacional em experiências memoráveis, prepara-se para o lançamento de sua mais nova obra, Fantástica Fábrica de UAU, pela Editora Gente, em São Paulo, no dia 12 de fevereiro na Livraria da Travessa, localizada no badalado Shopping Iguatemi. O evento ocorre dias após o lançamento em Vitória, no dia 08 de fevereiro, durante o evento As Três Bases, onde também promete reunir personalidades e profissionais do setor.

O livro propõe uma abordagem inovadora para a criação de eventos impactantes, contando os segredos do sucesso e do encantamento dos clientes nos eventos. O projeto conta com prefácio de Luis Justo, CEO da Rock World e responsável pelo icônico Rock in Rio, que destaca o poder das experiências transformadoras que permeiam a metodologia "UAU", desenvolvida por Braga. A apresentação é assinada por Reynaldo Gama, CEO da HSM, referência em inovação e educação corporativa no Brasil, que reforça a relevância da obra para profissionais que buscam surpreender seus públicos e criar memórias marcantes.