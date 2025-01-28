Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Publicitário capixaba lança em São Paulo livro sobre como encantar clientes

Publicado em
28 jan 2025 às 12:04
O publicitário e empresário Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing
O publicitário e empresário Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing Crédito: Divulgação
O publicitário e empresário Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing e referência nacional em experiências memoráveis, prepara-se para o lançamento de sua mais nova obra, Fantástica Fábrica de UAU, pela Editora Gente, em São Paulo, no dia 12 de fevereiro na Livraria da Travessa, localizada no badalado Shopping Iguatemi. O evento ocorre dias após o lançamento em Vitória, no dia 08 de fevereiro, durante o evento As Três Bases, onde também promete reunir personalidades e profissionais do setor.
O livro propõe uma abordagem inovadora para a criação de eventos impactantes, contando os segredos do sucesso e do encantamento dos clientes nos eventos. O projeto conta com prefácio de Luis Justo, CEO da Rock World e responsável pelo icônico Rock in Rio, que destaca o poder das experiências transformadoras que permeiam a metodologia "UAU", desenvolvida por Braga. A apresentação é assinada por Reynaldo Gama, CEO da HSM, referência em inovação e educação corporativa no Brasil, que reforça a relevância da obra para profissionais que buscam surpreender seus públicos e criar memórias marcantes.
Braga, que é reconhecido por seu trabalho à frente da Liga de Marketing, traz em “Fantástica Fábrica de UAU” um convite para repensar o impacto de eventos e experiências sob os pilares da emoção, criatividade e propósito. A obra chega para inspirar criadores e líderes a irem além do convencional, mostrando que momentos bem planejados têm o poder de transformar marcas, engajar pessoas e deixar legados memoráveis.

Veja Também

Patrícia Castro celebra 50 anos com festa em Guarapari

Veja como foi o fim de semana no Multiplace Mais em Guarapari

"Vamos resgatar a função social da OAB-ES", diz a presidente Érica Neves

A Gazeta integra o

Saiba mais
Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança