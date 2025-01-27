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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi o fim de semana no Multiplace Mais em Guarapari

Publicado em
27 jan 2025 às 07:55
Marianna e Bruno Lawall
Marianna e Bruno Lawall: último final de semana do verão 2025 Crédito: Léo Gurgel
O verão 2025 do Multiplace Mais terminou neste final de semana, com show de Bell Marques e Tuca Fernandes, na sexta-feira (24) e  Glória Groove, no sábado (25). 
Nem mesmo o atraso do Bell Marques, por conta de problema com avião, deixou o público desanimado na sexta do axé. Depois de Bell, o cantor  Tuca Fernandes subiu ao palco Mais e cantou até o dia amanhecer, para a despedida do verão que marca os 25 anos do Mais. 
Já o último dia do Festival de Verão foi marcado pelo romantismo da Serenata da GG, comandado pela cantora Glória Groove,  que pela primeira vez se apresentou no palco do Mais.  Veja as fotos de Léo Gurgel. 
Thiago Magalhães e Aeileen Varejão
Thiago Magalhães e Aeileen Varejão Crédito: Léo Gurgel
Tuca Fernandes e Bruno Lawall
Tuca Fernandes e Bruno Lawall Crédito: Léo Gurgel
Marina Boechat e Gloria Groove
Marina Boechat e Gloria Groove Crédito: Léo Gurgel
Marral Lage, Maely Junior
Marral Lage e  Maely Junior Crédito: Léo Gurgel
Ana Luisa e Ana Maria Lawall
Ana Luisa e Ana Maria Lawall Crédito: Léo Gurgel

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