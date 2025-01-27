Veja como foi o fim de semana no Multiplace Mais em Guarapari

O verão 2025 do Multiplace Mais terminou neste final de semana, com show de Bell Marques e Tuca Fernandes
, na sexta-feira (24) e Glória Groove, no sábado (25).
Nem mesmo o atraso do Bell Marques, por conta de problema com avião, deixou o público desanimado na sexta do axé. Depois de Bell, o cantor Tuca Fernandes subiu ao palco Mais e cantou até o dia amanhecer, para a despedida do verão que marca os 25 anos do Mais.
Já o último dia do Festival de Verão foi marcado pelo romantismo da Serenata da GG, comandado pela cantora Glória Groove,
que pela primeira vez se apresentou no palco do Mais. Veja as fotos de Léo Gurgel.