Vibra Rock Brasil 2025 terá "esquenta" com show à beira-mar em Vitória

Um espaço que une sofisticação, exclusividade e inspiração: assim é o Vive Le Vin, empreendimento que promete transformar o mercado imobiliário de Pedra Azul. Idealizado com o conceito único de integrar o universo do vinho à arte, a incorporadora Invite Inc. oferece ambientes exclusivos pensados especialmente para os amantes da enocultura. Entre os destaques, estão espaços destinados a confrarias e adegas particulares, criados para proporcionar momentos únicos de degustação e convivência em um cenário encantador. O conceito do Vive Le Vinvai além do luxo: celebra o equilíbrio entre a natureza exuberante de Pedra Azul, a cultura do vinho e a valorização das artes, com ambientes assinados pela Inspira Conceito & Design com obras exclusivas de artistas capixabas.