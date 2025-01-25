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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vibra Rock Brasil 2025 terá "esquenta" com show à beira-mar em Vitória

Publicado em
25 jan 2025 às 03:00
Petrônio (Ubando), Dona Fran e Maurício Pratti (Beat Locks)
Petrônio (Ubando), Dona Fran e Maurício Pratti (Beat Locks) Crédito: Montagem sobre fotos de divulgação 
Domingo (26) é dia de "esquenta" para o  Vibra Rock Brasil, que promete agitar Vitória no dia 5 de abril, na Praça do Papa. O evento, que já nasce com a ambição de se tornar anual e colocar Vitória no mapa do rock nacional, vai oferecer 12 horas ininterruptas de música, entre artistas nacionais e regionais, com muito entretenimento para todas as idades. 
O aquecimento gratuito será à beira-mar, no Sem Freio Beer, na Praia do Canto, com show da 90ETAL e  participações especiais de Dona Fran, Petronio do Ubando, Wilker da Dublin, Marcelo da Fixer e Maurício Pratti da Beat Locks.  

MODA

Claudia Larica, Janaina Gurgel, Renata França
Claudia Larica, Janaina Gurgel E  Renata França: preview da nova coleção, "London Calling", da Twenty Four Seven, em Vitória  Crédito: Divulgação

Excelência

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, está otimista com os resultados do ENEM, que serão divulgados neste domingo (26). Com 56 vestibulandos alcançando uma média de 723,57 pontos – 32% acima da média nacional –, a expectativa é de muitas aprovações nas universidades UFES, IFES, UFBA, UFRGS, UNEB e UFSCAR. Além disso, 18 estudantes já garantiram vagas pelo programa Nossa Bolsa em faculdades particulares do Espírito Santo, consolidando mais um capítulo de sucesso para o Instituto Ponte. "Os números refletem o esforço e a dedicação dos nossos alunos, que estão prontos para transformar seus futuros", destacou Bartira.

Em Cariacica

Os moradores de Cariacica têm um motivo especial para comemorar: a We Pink, marca de sucesso das influenciadas Virgínia Fonseca e Samara Pink, abrirá as portas de seu novo quiosque no Shopping Moxuara em fevereiro. Conhecida por combinação de tecnologia e inovação, a marca oferece produtos de alta qualidade, como cosméticos, cuidados com a pele e maquiagens, por preços acessíveis. A gerente de marketing do shopping, Tássia De Carvalho, já adianta: “Estamos muito felizes com a chegada da We Pink, que promete ser um sucesso entre os apaixonados por beleza.”

Em Pedra Azul

Um espaço que une sofisticação, exclusividade e inspiração: assim é o Vive Le Vin, empreendimento que promete transformar o mercado imobiliário de Pedra Azul. Idealizado com o conceito único de integrar o universo do vinho à arte, a incorporadora Invite Inc. oferece ambientes exclusivos pensados especialmente para os amantes da enocultura. Entre os destaques, estão espaços destinados a confrarias e adegas particulares, criados para proporcionar momentos únicos de degustação e convivência em um cenário encantador. O conceito do Vive Le Vinvai além do luxo: celebra o equilíbrio entre a natureza exuberante de Pedra Azul, a cultura do vinho e a valorização das artes, com ambientes assinados pela Inspira Conceito & Design com obras exclusivas de artistas capixabas.

Sul Capixaba

A Unimed Sul Capixaba obteve, pelo sexto ano consecutivo, a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Esse resultado reafirma a cooperativa como referência de excelência na saúde, com destaque para sua gestão e atendimento de qualidade. Fernando Lemgruber, diretor-presidente, comentou sobre a conquista: "A manutenção dessa nota máxima é fruto de um trabalho contínuo, que visa sempre a melhor experiência para os nossos clientes".

JANTAR

Cecília Zon e Maritza Bojovski
Cecília Zon e  a chef e influencer Maritza Bojovski:  jantar para convidados do empreendimento Manami,  no Guaramare,  em Guarapari Crédito: Divulgação

Parabéns pra você!

Famosas pelos seus quindin, Dona Nonô celebra 93 anos com festa neste domingo, às 13h, no Clube Álvares Cabral.  O evento vai reunir filhas, netos e bisnetas para cantar os parabéns para Sra. Maria Elinor Kroeff, a Nonô. 

Cíntia Dutra em livro

A empresária Cintia Dutra é uma das 10 participantes do livro "Mulheres de Fibra - Histórias Inspiradoras", a ser lançado em março em São Paulo. A publicação aborda ideias, informações, projetos, histórias inspiradoras, valores e tudo o que está relacionado à cadeia produtiva do campo ao produto final. A primeira edição da publicação terá tiragem de 3 mil exemplares, com distribuição gratuita e estratégica por todo o país, em diferentes segmentos, e também para formadores de opinião.

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