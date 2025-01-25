Vibra Rock Brasil 2025 terá "esquenta" com show à beira-mar em Vitória

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, está otimista com os resultados do ENEM, que serão divulgados neste domingo (26). Com 56 vestibulandos alcançando uma média de 723,57 pontos – 32% acima da média nacional –, a expectativa é de muitas aprovações nas universidades UFES, IFES, UFBA, UFRGS, UNEB e UFSCAR.
Além disso, 18 estudantes já garantiram vagas pelo programa Nossa Bolsa em faculdades particulares do Espírito Santo, consolidando mais um capítulo de sucesso para o Instituto Ponte. "Os números refletem o esforço e a dedicação dos nossos alunos, que estão prontos para transformar seus futuros", destacou Bartira.