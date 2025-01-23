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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval 2025: vem aí a 8ª edição do Baile Secreto em Vitória

Publicado em
23 jan 2025 às 03:00
Maria Sanz, DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida e Bruna Medeiros
Maria Sanz, DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida e Bruna Medeiros: no Baile Secreto de 2024  Crédito: Mônica Zorzanelli
O Baile Secreto, organizado pela dupla Luciana Almeida e Maria Sanz, abre o carnaval capixaba, no dia 19 de fevereiro, na Casa Clube, em Vitória.  O baile à fantasia, somente para convidados, será embalado por marchinhas e sambas.  A decoração será assinada por Bruna Medeiros e a equipe do DJ De Prá comanda a pista.  César Romano, do Vitória Shakers, estará à frente do bar. 

FORMATURA

Antonio e Celina Lievori na festa de comemoração de formatura de Medicina - EMESCAM da filha Júlia.
Antonio e Celina Lievori na festa de comemoração de formatura filha Júlia, em  Medicina da Emescam Crédito: Cloves Louzada

ANIVERSÁRIO

Monica Perin comemorou 50 anos ao lado do esposo Leandro Paganoto no Majo Forest Marina
Monica Perin comemorou 50 anos ao lado do marido Leandro Paganoto, no Major Forest Marina, em Vitória  Crédito: Cloves Louzada

Verão 2025

O empresário Carlos Marianelli avisa que as novas coleções assinadas pelo Atelier Marko Brajovic, já estão disponíveis nas lojas do grupo Compose. Para o Verão 2025, o destaque vai para a série ‘Biomas’ com revestimentos inspirados nas identidades singulares de cada bioma. A coleção revela os pigmentos e identidades brasileiras em uma série de produtos que respira biofilia e reforça a diversidade das paisagens brasileiras, um convite à criatividade.

Palestra

No próximo dia 28, o advogado Felipe Lima, presidente da Comissão de Proteção de Dados, Privacidade e Inteligência Artificial da OAB/ES, fará uma palestra sobre os desafios para a gestão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no setor público. O bate-papo abordará aspectos críticos e soluções práticas para a implementação e cumprimento da legislação, essencial para a transparência e proteção de dados na administração pública. O encontro acontecerá às 9h, na Secretaria de Estado da Justiça.

Workshop

O urologista Leandro Leal realiza um workshop, para 15 médicos, no sábado, (25), no Hospital Meridional Cariacica. O evento vai contar com a participação do médico urologista e mestre em clínica cirúrgica, Thiago Hota, um dos profissionais pioneiros na cirurgia de enucleação prostática (Holep). Na ocasião, os médicos vão mostrar as vantagens do uso do laser Cyber HO 60 e seus benefícios para os pacientes. O equipamento chega ao Meridional Cariacica, nesta semana, o consagrando como um dos primeiros hospitais no Estado a possuir os aparelhos mais relevantes e sofisticados para o tratamento de todas as doenças prostáticas, sejam elas benignas ou malignas.

Nova exposição

Thais Hilal convida para a abertura da  exposição "Celebrar os sonhos e os mistérios", do artista Rick Rodrigues, no dia 28, na OÁ Galeria. 

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