Carnaval 2025: vem aí a 8ª edição do Baile Secreto em Vitória

O urologista Leandro Leal realiza um workshop, para 15 médicos, no sábado, (25), no Hospital Meridional Cariacica. O evento vai contar com a participação do médico urologista e mestre em clínica cirúrgica, Thiago Hota, um dos profissionais pioneiros na cirurgia de enucleação prostática (Holep). Na ocasião, os médicos vão mostrar as vantagens do uso do laser Cyber HO 60 e seus benefícios para os pacientes. O equipamento chega ao Meridional Cariacica, nesta semana, o consagrando como um dos primeiros hospitais no Estado a possuir os aparelhos mais relevantes e sofisticados para o tratamento de todas as doenças prostáticas, sejam elas benignas ou malignas.