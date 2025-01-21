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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Santa Jazz confirma edição de 2025 para junho

Publicado em
21 jan 2025 às 03:00
Santa Jazz 2023
Santa Jazz 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli
Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, no Espírito Santo, confirmou sua 12ª edição. O festival está marcado para acontecer nos dias 13, 14, e 15 de junho de 2025, no Pavilhão de Exposições da cidade.

VERÃO E CINEMA 

Skin care

Nosso biomédico e maquiador Ricardo Silveira convida para o workshop de skin care Hyper Real, nesta quinta-feira (23), às 18h30, na MAC Vitória. 

Carnaval de Vitória 2025

O Camarote Na Vibes é, sem dúvida, o destino para quem quer viver o Carnaval de Vitória 2025 com exclusividade. Ao lado do recuo da bateria e com uma varanda gigante, o espaço oferece uma vista privilegiada que coloca os foliões no centro da ação. A experiência vai além do visual: com painel instagramável e guarda-volumes, o Na Vibes vai entregar conforto e entretenimento de primeira. Sem contar que no sábado, o público poderá curtir com abadá personalizado e aproveitar o melhor open bar da avenida.

Em Paris

Criadora do exclusivo ‘Método Célula’, tratamento inédito no mundo de controle do melasma, a biomédica capixaba Cimara La Belle embarca para Paris no próximo dia 27 de janeiro, com dois importantes compromissos na agenda: ela lança por lá um novo produto exclusivo super aguardado por suas milhares de pacientes e aproveita para marcar presença no IMCAS World Congress 2025, considerado um dos mais importantes eventos de pesquisa médica que reúne profissionais da dermatologia, cirurgia plástica e estética médica. Por lá, estarão cerca de 370 empresas expositoras, além de mil palestrantes especializados e mais de 130 países representados.  

Zé Ramalho vem aí!

Abrindo a temporada musical de 2025, o Steffen Eventos recebe Zé Ramalho para o primeiro show do ano. As composições poéticas do cantor poderão ser apreciadas no dia 12 de abril, às 22h. Deixando a sua marca no evento, o Steffen estará presente com a alta gastronomia, no formato open food de comida mexicana, japonesa, árabe e roda de boteco.

ANIVERSÁRIO

O advogado João Eugênio Modenesi comemorou o aniversário no último domingo (19) ao lado de sua querida esposa Roberta Drummond e dos pequenos João Vitor e Lauro.
O advogado João Eugênio Modenesi comemorou o aniversário no domingo (19) ao lado de sua  esposa Roberta Drummond e dos filhos João Vitor e Lauro Crédito: Divulgação

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