Santa Jazz confirma edição de 2025 para junho

Criadora do exclusivo ‘Método Célula’, tratamento inédito no mundo de controle do melasma, a biomédica capixaba Cimara La Belle embarca para Paris no próximo dia 27 de janeiro, com dois importantes compromissos na agenda: ela lança por lá um novo produto exclusivo super aguardado por suas milhares de pacientes e aproveita para marcar presença no IMCAS World Congress 2025, considerado um dos mais importantes eventos de pesquisa médica que reúne profissionais da dermatologia, cirurgia plástica e estética médica. Por lá, estarão cerca de 370 empresas expositoras, além de mil palestrantes especializados e mais de 130 países representados.