Santa Jazz confirma edição de 2025 para junho

O Camarote Na Vibes é, sem dúvida, o destino para quem quer viver o Carnaval de Vitória 2025 com exclusividade. Ao lado do recuo da bateria e com uma varanda gigante, o espaço oferece uma vista privilegiada que coloca os foliões no centro da ação. A experiência vai além do visual: com painel instagramável e guarda-volumes, o Na Vibes vai entregar conforto e entretenimento de primeira. Sem contar que no sábado, o público poderá curtir com abadá personalizado e aproveitar o melhor open bar da avenida.