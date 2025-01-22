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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Matheus & Kauan embalam fãs em showzão em Guarapari

Publicado em
22 jan 2025 às 14:23
Felipe Fioroti com a dupla Matheus e Kauan
Felipe Fioroti com a dupla Matheus e Kauan Crédito: Marcela Sampaio

Em Guarapari

A dupla Matheus & Kauan fechou a temporada de verão do Brava Beach Club, em Guarapari, neste domingo (19), com um show marcante. Sucessos como "Vou Ter Que Superar", "Que Sorte a Nossa", "Litrão" e "Decide Aí" embalaram o público, que cantou junto do início ao fim. O clima de fim de tarde à beira-mar tornou o evento ainda mais especial. “É um prazer participar desta primeira temporada. Estamos honrados em fechar essa grade”, disse Matheus. Kauan também celebrou o carinho dos capixabas: “A galera canta todas as músicas. A energia daqui é muito boa e diferenciada.” Veja as fotos!

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