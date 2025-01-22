Matheus & Kauan embalam fãs em showzão em Guarapari

A dupla Matheus & Kauan fechou a temporada de verão do Brava Beach Club, em Guarapari, neste domingo (19), com um show marcante. Sucessos como "Vou Ter Que Superar", "Que Sorte a Nossa", "Litrão" e "Decide Aí" embalaram o público, que cantou junto do início ao fim. O clima de fim de tarde à beira-mar tornou o evento ainda mais especial. “É um prazer participar desta primeira temporada. Estamos honrados em fechar essa grade”, disse Matheus. Kauan também celebrou o carinho dos capixabas: “A galera canta todas as músicas. A energia daqui é muito boa e diferenciada.” Veja as fotos!