Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Festa celebra a nostalgia da Blow Up, famosa casa noturna do ES

Publicado em
22 jan 2025 às 03:00
A banda Liga Joe
A banda Liga Joe faz show na Remember Blow Up  Crédito: Divulgação
O Remember Blow Up chega para reviver os melhores momentos de uma das casas noturnas mais marcantes do Espírito Santo. No dia 17 de maio, o Na Vista será palco de uma noite inesquecível, com flashbacks que prometem mexer com as emoções do público. A banda Liga Joe, conhecida por sua energia e repertório clássico de pop/rock, se junta aos lendários DJs Monstrinho e Gordinho e à banda Back to the Past para criar um clima nostálgico que levará os capixabas diretamente aos anos 80 e 90. Os ingressos estão à venda no site Blueticket, com valores partindo de R$ 80.

EM GUARAPARI

Fred Goldner, Rubens Furtado, Gabriel Siqueira, Eduardo Pagani, Felipe Fioroti e Bruno Marques
Fred Goldner, Rubens Furtado, Gabriel Siqueira, Eduardo Pagani, Felipe Fioroti e Bruno Marques: no Baile do Dennis, que  agitou o Brava Beach Club, no sábado (18) Crédito: Divulgação

Festa

Guarapari irá receber pela primeira vez a Discotopia, festa sucesso de público em Vitória, para uma versão “clubber náutica”. O evento exclusivo para 100 pessoas irá navegar por pontos turísticos da cidade saúde neste sábado, 25, ao som dos DJs Bruno Matias, Carol Vargas e Luis F.

Jantar

Na próxima quinta-feira, o restaurante Guaramare, em Guarapari, será reaberto com um jantar exclusivo promovido pela chef e influenciadora Maritza Bojovski. O evento reunirá um seleto grupo de convidados em uma noite sofisticada, marcada pela alta gastronomia e por uma ação especial do Manami, o mais novo empreendimento de luxo da região. O Manami, localizado em Guarapari, é um condomínio residencial de alto padrão, reconhecido por sua arquitetura moderna, integração com a natureza e infraestrutura completa de lazer, oferecendo exclusividade e qualidade de vida. Durante o jantar, os convidados serão recepcionados com welcome drinks exclusivos, oferecidos pelo empreendimento, enquanto aguardam o início da experiência gastronômica em um espaço reservado, proporcionando conforto e exclusividade.

NA BAHIA

Mercearia oriental

Dos doramas ao Kpop, a cultura oriental vem conquistando cada vez mais fãs. A tendência impulsiona negócios como a Hashi Mercearia Oriental, que foi inaugurada recentemente no Shopping Montserrat. A loja oferece produtos culinários típicos do Japão, Coreia, China e diversos países asiáticos, como kimchi em conserva, as famosas mamadeiras Chuyin, diversas bebidas com sabores diferentes, mais de 40 sabores de rámens, além de Topokki, e uma variedade de doces asiáticos. e muito consumidas por lá. Localizada no piso L2 do shopping, a mercearia ainda realiza eventos temáticos e tem uma área reservada para quem quiser comprar e consumir um dos tradicionais rámens instantâneos.

Partiu, Salvador!

As empresárias Flavia Zon e Catiane Almeida, à frente da Soulfit Studio Boutique, estão de malas prontas para Salvador! Na agenda, muita diversão e o pontapé inicial para um 2025 cheio de energia. A primeira parada? A Corrida 100% Você, do cantor Bell Marques, que acontece no próximo dia 26 de janeiro. Chicleteiras de carteirinha, elas não perderiam a chance de correr os 10 km ao som de clássicos que marcaram gerações. É ou não é o jeito perfeito de unir atividade física e música?

CAFÉ DE MANHÃ

Veja Também

Santa Jazz confirma edição de 2025 para junho

Diogo Nogueira e João Gomes fervem a pista do Mais em Guarapari; fotos

Dani Carla, do "Em Movimento", festeja aniversário em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
ferias Festa de Aniversário Verão Verão no ES Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança