Festa celebra a nostalgia da Blow Up, famosa casa noturna do ES

Na próxima quinta-feira, o restaurante Guaramare, em Guarapari, será reaberto com um jantar exclusivo promovido pela chef e influenciadora Maritza Bojovski. O evento reunirá um seleto grupo de convidados em uma noite sofisticada, marcada pela alta gastronomia e por uma ação especial do Manami, o mais novo empreendimento de luxo da região. O Manami, localizado em Guarapari, é um condomínio residencial de alto padrão, reconhecido por sua arquitetura moderna, integração com a natureza e infraestrutura completa de lazer, oferecendo exclusividade e qualidade de vida. Durante o jantar, os convidados serão recepcionados com welcome drinks exclusivos, oferecidos pelo empreendimento, enquanto aguardam o início da experiência gastronômica em um espaço reservado, proporcionando conforto e exclusividade.