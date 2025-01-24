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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Embaixador do Vietnã visita o ES para estreitar relações comerciais

Publicado em
24 jan 2025 às 03:00
Visita oficial do Embaixador do Vietnã no Brasil, Sr. Bui Van Nghi, ao Palácio Anchieta
Visita oficial do embaixador do Vietnã no Brasil, Sr. Bui Van Nghi, ao Palácio Anchieta, onde foi recebido pelo governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraço Crédito: Divulgação

 Vietnã-ES

O embaixador do Vietnã no Brasil, Sr. Bui Van Nghi, sua esposa, a Sra. Thi Thu Hong Pham, da Primeira Secretária, Lam Tran Nga, e da Adida Civil, Sra. Le Hong Ngoc, estiveram no Estado para estreitar relações diplomáticas, comerciais e culturais entre o Vietnã e o ES. A visita foi organizada pela Câmara de Comércio Brasil Vietnã (CCBV).  Durante a visita, os diplomatas vietnamitas, acompanhados por membros da CCBV, participaram de uma série de encontros com autoridades estaduais e municipais, empresários e representantes de entidades do setor público e privado  A delegação foi recebida no Palácio Anchieta pelo governador Renato Casagrande e se reuniu com representantes do Ifes, Findes,  CentroRochas, Suzano,  Imetame e Vports.  Veja as fotos!

ANIVERSÁRIO

Luiz Flores e Márcia Flores
O aniversariante Luiz Flores e Márcia Flores:  celebrando 70  anos, no Álvares Cabral Crédito: Cacá Lima

VERÃO

Helena Garret
Helena Garret: sob o sol de Manguinhos! Crédito: Cacá Lima

Mulheres na Serra

Anabela Galvão, Raquel Pires e Rafaella Caus confirmaram participação na terceira edição do E.L.A.S (Empreendedoras, Líderes e Atuantes na Serra), promovido pela advogada e empresária Cristiane Puppim, na próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, no Silva’s Restaurante, na Praia de Carapebus, Serra.

Na OAB-ES

Luiz Alberto Musso Leal Neto foi nomeado presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Carlos Augusto Pena da Motta Leal assume a presidência da Comissão de Tecnologia da Informação e Direito Digital da OAB_ES Ambos são sócios do escritório Motta Leal & Advogados Associados, que conta com mais de 30 anos de atuação como referência no Direito Empresarial, Imobiliário e Digital. 

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