Embaixador do Vietnã visita o ES para estreitar relações comerciais

O embaixador do Vietnã no Brasil, Sr. Bui Van Nghi, sua esposa, a Sra. Thi Thu Hong Pham, da Primeira Secretária, Lam Tran Nga, e da Adida Civil, Sra. Le Hong Ngoc, estiveram no Estado para estreitar relações diplomáticas, comerciais e culturais entre o Vietnã e o ES. A visita foi organizada pela Câmara de Comércio Brasil Vietnã (CCBV). Durante a visita, os diplomatas vietnamitas, acompanhados por membros da CCBV, participaram de uma série de encontros com autoridades estaduais e municipais, empresários e representantes de entidades do setor público e privado A delegação foi recebida no Palácio Anchieta pelo governador Renato Casagrande e se reuniu com representantes do Ifes, Findes, CentroRochas, Suzano, Imetame e Vports. Veja as fotos!