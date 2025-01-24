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Agenda cultural

Dead Fish, Biquini, Bell Marques e Jammil agitam a sexta (24) no ES

Sextou! O dia ainda conta com ensaios técnicos de escolas de samba, festival de cinema, festas, música ao vivo e mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 09:44

Shows

Delírio Tropical

O que é? Shows de Identidade Capixaba Anos 90 e 2000 - Rockongo & Hardcore (Homenagem ao Dia D). Atrações: DJ Residente: Carol Vargas (15h30), Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira (15h55), Maré Tardia (17h30), Roberta de Razão part. Ury Vieira (19h), Pé do Lixo (20h30), Dead Fish (22h30). Entrada: gratuita. Horário: a partir das 15h30. Endereço: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizada na Praia de Itapuã.

Arena de Verão de Vitória

O que é? Show de Mary Di (20h) e Biquini (22h) na Arena de Verão em Vitória. Enquanto Mary Di traz clássicos do rock em uma performance energética, o Biquini celebra seus 40 anos de carreira com a turnê “Vou Te Levar Comigo”. Entrada: gratuita. Endereço: Arena de Verão de Vitória. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.

Bell Marques e Tuca Fernandes

O que é? Show de Bell Marques e Tuca Fernandes. Horário: 22h. Ingressos: no site Q2ingressos. Valores: a partir de R$ 150. Endereço: Multiplace Mais. Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.

Verão Piúma

O que é? Shows gratuitos em Piúma, com Banda Abadart (20h30) e Jammil (23h). Entrada: gratuita. Endereço: Praça Dona Carmen. Rua João Fernandes Lima, 448 - Lot. Itaputanga, Piúma.

Especial

Ensaios técnicos das escolas de samba

O que é? Ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, com as escolas: Rosas de Ouro (20h30)Pega no Samba (22h). Gratuito. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.

31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

O que é? Festival de Cinema de Vitória Itinerante com exibição de filmes e apresentação musical de Thi. Filme: Tarsilinha. Horário: 19h. Local: Praça Central da Barra “Antônio Jaques Soares” - Rua Des. Ayrton Lemos Filho, 226b, Barra do Itapemirim, Marataízes.

Festas e baladas

Rush

O que é? Festa de Eletropop, Alt Pop, House e Remixes. Com Ysa, Cuxa, Lumitcha, Rika no Bolt. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Funkaholic

O que é? Festa de funk com Melanie, Isa Faustini, Faria, Mike e 4lê. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Selva-okê

O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Bass

O que é? Noite de funk na Boate Garden com Isaque Gomes, Donzim, Stanley, Jess Benevides e Luuh. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo Zig.Tickets. Horário: 22h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro, Vila Velha.

Verão Mex 2025

O que é? Festa no Mex com Pagode do Pele Morena (Pagode) Pedro e Júnior (Sertanejo) DJ Big (Eletrônico e Funk)Horário: 20h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.

De férias com o Embrazado

O que é? Festa de Funk e Pagode no Embrazado, com Bero, ML da Vila, Belucio, Gustavo Brabo e Frazão. Horário: 22h. Ingressos (1° lote): R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), pelo site Zig.Tickets. Endereço: Embrazado Vitória - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.

Summer Rock

O que é? Festa de Rock no Correria Music Bar, com Black Sheep e Garage Rock. Horário: 22h. Ingressos: 50 primeiros não pagam entrada. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Ritmado

O que é? Festa de Funk e Pagode com ML da Vila, Baduh, Plano B, Edin no Barlavento. Horário: 18h. Entrada: R$ 30 até às 20h com nome na lista. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Épico Beach Bar

O que é? Apresentação ao vivo da Gabz. Horário: 15h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.

Ipanema Bar e Restaurante

O que é? Apresentação ao vivo de Ricardo Brasil. Horário: 20h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.

Joca e Jay Ss'ant

O que é? MPB, Pop, Indie com Joca e Jay Ss'ant na A Oca. Horário: 19h30. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Pub 426

O que é? Apresentação ao vivo com Dona Fran no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

O que é? Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Denilson Denal no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Máquina do Tempo

O que é? Apresentação ao vivo da Banda Disco com músicas dos anos 70's, 80's e 90's. Horário: 19h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.

MPB na Curva

O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Fernanda Fontes

O que é? A voz inconfundível de Fernanda Fontes vai fazer a alegria da galera no Master Music Mall. Data: sexta, 24 e 31 de janeiro. Horário: 18h. Endereço: Masterplace Mall. Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.

Cinema

Sesc Glória

O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 8 a 31 de janeiro (de quarta a sábado). Programação: Tarsilinha (12h30), A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (14h30), A Ilha dos Ilús (15h), Bizarros Peixes das Fossas Abissais (17h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Cineclube Itinerante Combiousa

O que é? Exibição do filme “Vozes do Mangue - Jamilda Bento”. Horário: a partir das 20h30. Endereço: 

Teatro

Se nós fôssemos peixes

O que é? Indicada para crianças a partir de 6 anos, a peça traz como referência principal a fábula de Brecht “Se os tubarões fossem homens”. Data: 23, 24 e 25 de janeiro. Horário: 19h. Ingressos: na bilheteria do Sesc Glória e na plataforma de ingressos Lets Events. Entrada: comerciário/meia-entrada R$ 10; conveniado R$ 13, comerciante R$ 15, inteira/público geral R$ 20. Local: Teatro Virgínia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória (5º andar). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.

Exposições

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.

OlharES sobre o Ziraldo

O que é? Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.

Memória Fotográfica da Baía de Vitória

O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

A era da imagem analógica

O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

MarAmar

O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.

Exposição Transitar o Tempo

O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Funcionamento: a visitação será todos os dias das 9h às 19h. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Endereço: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Diversão

Casa Pig e Park Aranha

O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Chão é Lava

O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.

Diversão Montserrat

O que é? Evento de férias com a temática da Galinha Pintadinha. Neste sábado terá encontro com a personagem Galinha e pinturinha de rosto. Horário: a partir das 16h. Evento gratuito com retirada de ingresso via Sympla. Local: Shopping Montserrat.

Circuito Galinha Pintadinha

O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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