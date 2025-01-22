Ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial começam neste sábado (25)

Escolas do Grupo Especial começam ensaio técnico neste sábado (25) Crédito: Thiago Soares

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou a programação dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2025, que começam neste sábado (25), no Sambão do Povo. Imperatriz do Forte e Novo Império serão as primeiras escolas a entrar na avenida, a partir das 20h.

Este ano, o evento traz uma novidade: shows de samba e pagode ao final de cada ensaio. Na estreia, o público poderá conferir as apresentações do grupo Nesse Clima e do cantor Herlon, em um formato pensado para aumentar a interação com a comunidade.

Os ensaios técnicos são uma etapa importante para as escolas de samba, que utilizam o espaço para ajustes de som, iluminação e organização de seus integrantes. “Esse momento é crucial para evitar falhas durante os desfiles oficiais e garantir uma apresentação harmoniosa”, explica João Filipe, diretor do Carnaval da Liesge.

A entrada é gratuita, e o evento segue até a semana que antecede os desfiles oficiais, que acontecerão nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Veja a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial:

25 de janeiro : Imperatriz do Forte e Novo Império

: Imperatriz do Forte e Novo Império 1º de fevereiro : Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava

: Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava 8 de fevereiro : Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista

: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista 15 de fevereiro: Mocidade Unida da Glória (MUG)

Carnaval de Vitória Crédito: Thiago Soares

Horário : sempre às 20h

: sempre às 20h Local : Sambão do Povo, Vitória

: Sambão do Povo, Vitória Entrada: gratuita

ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2025