Ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial começam neste sábado (25)

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou a programação dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2025, que começam neste sábado (25), no Sambão do Povo. Imperatriz do Forte e Novo Império serão as primeiras escolas a entrar na avenida, a partir das 20h.
Este ano, o evento traz uma novidade: shows de samba e pagode ao final de cada ensaio. Na estreia, o público poderá conferir as apresentações do grupo Nesse Clima e do cantor Herlon, em um formato pensado para aumentar a interação com a comunidade.
Os ensaios técnicos são uma etapa importante para as escolas de samba, que utilizam o espaço para ajustes de som, iluminação e organização de seus integrantes. “Esse momento é crucial para evitar falhas durante os desfiles oficiais e garantir uma apresentação harmoniosa”, explica João Filipe, diretor do Carnaval da Liesge.
A entrada é gratuita, e o evento segue até a semana que antecede os desfiles oficiais, que acontecerão nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Veja a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial:
- 25 de janeiro: Imperatriz do Forte e Novo Império
- 1º de fevereiro: Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava
- 8 de fevereiro: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista
- 15 de fevereiro: Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Horário: sempre às 20h
- Local: Sambão do Povo, Vitória
- Entrada: gratuita
ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2025
- GRUPO A — 21 DE FEVEREIRO, SEXTA-FEIRA
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
- GRUPO ESPECIAL — 22 DE FEVEREIRO, SÁBADO
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
- GRUPO B — 23 DE FEVEREIRO, DOMINGO
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá