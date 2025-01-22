Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial começam neste sábado (25)
Carnaval capixaba

Ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial começam neste sábado (25)

Com entrada gratuita, pela primeira vez os ensaios terão shows de samba e pagode ao final de cada desfile. Confira a programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 15:31

Escolas de Samba Carnaval de Vitória
Escolas do Grupo Especial começam ensaio técnico neste sábado (25)  Crédito: Thiago Soares
A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou a programação dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2025, que começam neste sábado (25), no Sambão do Povo. Imperatriz do Forte e Novo Império serão as primeiras escolas a entrar na avenida, a partir das 20h.
Este ano, o evento traz uma novidade: shows de samba e pagode ao final de cada ensaio. Na estreia, o público poderá conferir as apresentações do grupo Nesse Clima e do cantor Herlon, em um formato pensado para aumentar a interação com a comunidade.

Veja Também

Garota do Samba: concurso retorna em novo formato e com prêmio de R$ 10 mil

Os ensaios técnicos são uma etapa importante para as escolas de samba, que utilizam o espaço para ajustes de som, iluminação e organização de seus integrantes. “Esse momento é crucial para evitar falhas durante os desfiles oficiais e garantir uma apresentação harmoniosa”, explica João Filipe, diretor do Carnaval da Liesge.
A entrada é gratuita, e o evento segue até a semana que antecede os desfiles oficiais, que acontecerão nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Veja a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial:
  • 25 de janeiro: Imperatriz do Forte e Novo Império
  • 1º de fevereiro: Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava
  • 8 de fevereiro: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista
  • 15 de fevereiro: Mocidade Unida da Glória (MUG)
Escolas de Samba Carnaval de Vitória
Carnaval de Vitória Crédito: Thiago Soares
  • Horário: sempre às 20h
  • Local: Sambão do Povo, Vitória
  • Entrada: gratuita

ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2025

  • GRUPO A — 21 DE FEVEREIRO, SEXTA-FEIRA
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí
  • Independentes de São Torquato
  • Pega no Samba

  • GRUPO ESPECIAL — 22 DE FEVEREIRO, SÁBADO
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte

  • GRUPO B — 23 DE FEVEREIRO, DOMINGO
  • Unidos de Barreiros
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

Veja Também

Escolas de samba do ES vão fazer ensaios gratuitos na Casa do Governador

Falamansa, Tatau e Biquini encerram programação de shows na Praia de Camburi

Qual é a praia mais bonita da Grande Vitória? Participe da votação de HZ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

boa vista Carnaval Carnaval de Vitória Mocidade Unida da Glória Novo Império Sambão do Povo Unidos da Piedade Unidos de Jucutuquara
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados