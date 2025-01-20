Qual é a praia mais bonita da Grande Vitória? Participe da votação de HZ

De areias tranquilas a orlas badaladas, a Grande Vitória é repleta de praias para todos os gostos. Para celebrar essa diversidade, HZ abre uma votação especial nesta segunda-feira (20), com 10 praias da região - cada uma com características únicas. E agora é a sua vez de decidir: qual delas merece o título de mais bonita? A votação está no final deste texto.