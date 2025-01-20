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Belezas capixabas

Qual é a praia mais bonita da Grande Vitória? Participe da votação de HZ

Ao todo, 10 praias concorrem como a mais bela da região. Votação acontece durante uma semana e resultado sai na próxima segunda (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 10:43

Praias da Grande Vitória
Praias da Grande Vitória Crédito: Rede Gazeta
De areias tranquilas a orlas badaladas, a Grande Vitória é repleta de praias para todos os gostos. Para celebrar essa diversidade, HZ abre uma votação especial nesta segunda-feira (20), com 10 praias da região - cada uma com características únicas. E agora é a sua vez de decidir: qual delas merece o título de mais bonita? A votação está no final deste texto.
Como funciona: a cada segunda-feira de janeiro, uma matéria de HZ vai trazer uma lista com 10 praias selecionadas por jornalistas da Rede Gazeta. Elas disputarão o título de melhor praia da sua região por meio do voto popular. É possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana e o resultado será revelado na segunda-feira seguinte.
Nas últimas semanas, os capixabas elegeram a praia de Coqueiral de Aracruz e a praia de Castelhanos, em Anchieta, como as mais bonitas das regiões Norte e Sul do Estado, respectivamente. Vale lembrar que essa votação tem o intuito de movimentar os capixabas. Seja para quem gosta de agitação, tranquilidade ou paisagens paradisíacas, a disputa é uma oportunidade de celebrar as belezas do litoral capixaba. 
Votação da praia mais bonita da Grande Vitória começa nesta segunda-feira (20)
Crédito:

VOTAÇÃO ENCERRADA

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