Praia de Castelhanos, em Anchieta, é eleita a mais bonita do Sul do ES

Com 14.211 votos, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita do Sul do Espírito Santo é a Praia de Castelhanos, em Anchieta. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 72.52% dos votos, seguida pela Praia das Falésias, em Marataízes, com 10.75%, e Praia de Ubu, em Anchieta, com 9.48%. Na última semana, os capixabas elegeram Coqueiral de Aracruz como a praia mais bonita do Norte.
A Praia de Castelhanos, localizada em Anchieta, no sul do Espírito Santo, é um dos destinos mais encantadores da região. Com uma extensão de aproximadamente 2,5 quilômetros, a praia oferece um cenário paradisíaco, com águas claras e calmas, perfeitas para banho e atividades como stand-up paddle e caiaque.
Suas areias douradas e finas são rodeadas por vegetação nativa, criando uma atmosfera tranquila e ideal para relaxar. Além disso, as piscinas naturais, formadas no período de maré baixa, chamam atenção de quem vai curtir o local. Castelhanos é muito frequentada por famílias e visitantes que buscam uma combinação de beleza natural e infraestrutura acolhedora.
Além de sua paisagem encantadora, a praia é conhecida por sua infraestrutura que atende bem aos turistas. O calçadão oferece opções de quiosques, bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária capixaba, com destaque para os frutos do mar frescos. Castelhanos também é palco de eventos e atividades culturais ao longo do ano, atraindo moradores e turistas para momentos de lazer e diversão.
CONFIRA O RESULTADO
- Praia de Castelhanos (Anchieta) - 72.52% (14.211 votos)
- Praia das Falésias (Marataízes) - 10.75% (2.107 votos)
- Praia de Ubu (Anchieta) - 9.48% (1.858 votos)
- Praia de Acaiaca (Piúma) - 2.14% (419 votos)
- Praia Costa Azul (Iriri, Anchieta) - 1.51% (295 votos)
- Praia de Itaoca e Itaipava (Itapemirim) - 1.03% (202 votos)
- Praia do Sapê - 0.77% (151 votos)
- Praia do Siri (Marataízes) - 0.76% (148 votos)
- Praia da Gamboa (Itapemirim) - 0.63% (123 votos)
- Marobá (Presidente Kennedy) - 0.42% (82 votos)
GRANDE VITÓRIA
Agora é a vez dos capixabas votarem na praia mais bonita da Grande Vitória. A disputa, que começa nesta segunda-feira (20) e segue até domingo (26), contempla 10 praias da região. A campeã será conhecida na próxima segunda-feira (27).