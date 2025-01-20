Praia de Castelhanos, em Anchieta, é eleita a mais bonita do Sul do ES

Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Anchieta

14.211 votos, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita do Sul do Espírito Santo é a Praia de Castelhanos, em Anchieta. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 72.52% dos votos, seguida pela Praia das Falésias, em Marataízes, com 10.75%, e Praia de Ubu, em Anchieta, com 9.48%. Na última semana, os capixabas Com, a praia que os capixabas elegeram como a mais bonita do Sul do Espírito Santo é a, em Anchieta. Após uma semana de votação em HZ, o primeiro lugar ficou com 72.52% dos votos, seguida pela Praia das Falésias, em Marataízes, com 10.75%, e Praia de Ubu, em Anchieta, com 9.48%. Na última semana, os capixabas elegeram Coqueiral de Aracruz como a praia mais bonita do Norte.

A Praia de Castelhanos, localizada em Anchieta, no sul do Espírito Santo, é um dos destinos mais encantadores da região. Com uma extensão de aproximadamente 2,5 quilômetros, a praia oferece um cenário paradisíaco, com águas claras e calmas, perfeitas para banho e atividades como stand-up paddle e caiaque.

Suas areias douradas e finas são rodeadas por vegetação nativa, criando uma atmosfera tranquila e ideal para relaxar. Além disso, as piscinas naturais, formadas no período de maré baixa, chamam atenção de quem vai curtir o local. Castelhanos é muito frequentada por famílias e visitantes que buscam uma combinação de beleza natural e infraestrutura acolhedora.

Além de sua paisagem encantadora, a praia é conhecida por sua infraestrutura que atende bem aos turistas. O calçadão oferece opções de quiosques, bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária capixaba, com destaque para os frutos do mar frescos. Castelhanos também é palco de eventos e atividades culturais ao longo do ano, atraindo moradores e turistas para momentos de lazer e diversão.

CONFIRA O RESULTADO

Praia de Castelhanos (Anchieta) - 72.52% (14.211 votos) Praia das Falésias (Marataízes) - 10.75% (2.107 votos) Praia de Ubu (Anchieta) - 9.48% (1.858 votos) Praia de Acaiaca (Piúma) - 2.14% (419 votos) Praia Costa Azul (Iriri, Anchieta) - 1.51% (295 votos) Praia de Itaoca e Itaipava (Itapemirim) - 1.03% (202 votos) Praia do Sapê - 0.77% (151 votos) Praia do Siri (Marataízes) - 0.76% (148 votos) Praia da Gamboa (Itapemirim) - 0.63% (123 votos) Marobá (Presidente Kennedy) - 0.42% (82 votos)

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